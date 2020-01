Portugueses em contagem decrescente para arranque da época na China

É já na segunda-feira, dia 6 de janeiro, que vai ter início a temporada de 2020 do WQS e Portugal vai estar representado por vários surfistas neste novo QS5000 que se disputa em Hainan, na China. A cerca de dois dias do início do evento, já ficaram a ser conhecidos os heats.





Na prova masculina serão três os portugueses em prova, com Guilherme Fonseca, Luís Perloiro e Sidney Guimarães a entrarem em cena na ronda inaugural e todos com tarefas exigentes para conseguirem seguir em frente para a 2.ª ronda da concorrida prova chinesa.O primeiro a entrar em cena será Perloiro, que está no heat 5, na companhia do japonês Hiroto Ohhara e do australiano Noah Stocca. Segue-se Gui no heat 14, onde vai medir forças com o indonésio Rio Waida, o norte-americano Key Kobayashi e o japonês Taichi Hagita.Por fim, no heat 19, será a vez do luso-brasileiro Sidney Guimarães, que passou a representar Portugal durante a temporada passada, competir frente aos japoneses Takumi Nakamura, Shun Murakami, um dos poucos surfistas a garantirem vaga olímpica em Tóquio’2020, e ainda o norte-americano John Mel.Na prova feminina, onde a armada lusa será composta por quatro surfistas, os heats ainda não foram revelados, existindo ainda a possibilidade de Teresa Bonvalot ter entrada direta na 2.ª ronda. O mesmo não poderá acontecer com Carol Henrique, Yolanda Sequeira e Leonor Fragoso, que vão estrear-se na ronda inaugural.O Corona Open China hosted by Wanning tem um período de espera que se desenrola até dia 12 de dezembro, domingo. Esta prova vai oferecer 5 mil pontos aos vencedores, sendo que também definirá quem vai iniciar a temporada de 2020 na liderança do WQS.