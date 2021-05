Portugueses em destaque no arranque do Caparica Surf Fest

Teve início esta terça-feira o Caparica Surf Fest, QS3000 que é o segundo consecutivo em ondas nacionais e também o segundo de três provas que vão acontecer no QS europeu, que serve de qualificação para as Challenger Series. Com vários portugueses em prova neste dia e com prova masculina e feminina a irem para a água, houve alguns representantes nacionais em destaque neste dia inaugural.

Desde logo, Henrique Pyrrait, o único surfista português a conseguir avançar duas rondas. O surfista da Ericeira estreou-se logo na ronda inaugural, onde venceu o heat 2, com 11,17 pontos, deixando Jéjé Vidal no 2.º posto e com Nic von Rupp a ser surpreendentemente eliminado de primeira.

Nesta mesma fase, Francisco Queimado conseguiu passar no 2.º lugar do heat 1, onde Rafael Silva foi terceiro e ficou pelo caminho. No heat 3 Daniel Nóbrega também disse adeus à competição, assim como aconteceu no heat 4 com Tomás Ribeiro, enquanto nessa mesma bateria Rodrigo Lebre conseguiu passar em segundo.

A prova avançou a grande ritmo para a 2.ª ronda, onde as eliminações dos jovens Rodrigo Chaves, Francisco Queimado, Gabriel Ribeiro, José Champalimaud, Martin Nunes e Rodrigo Lebre acabaram por ser compensadas pelas fortes prestações dos surfistas mais experientes, com Tomás Fernandes, Ruben Gonzalez e Halley Batista em evidência.

Ruben Gonzalez começou por vencer o heat 2, com um score de 12 pontos. Halley Batista elevou a fasquia no heat seguinte, somando um total de 13,30 pontos, com Henrique Pyrrait a também passar, mas em segundo, com 12,84 pontos. Por fim, Tomás Fernandes venceu o heat 5, com um score de 13,50, graças à melhor onda da ronda e segunda melhor do dia na prova masculina, que foi avaliada em 8 pontos, num máximo de 10.

"Foi ótimo, estava meio nervoso", começou por dizer Tomás Fernandes após o sair da água. "O primeiro heat para mim é sempre mais difícil. Quando faço aquela onda, pensei que seria um 5 mas deram-me um 8, por isso fiquei muito feliz. Não há grande estratégia, é surfar e tentar apanhar as melhores ondas", frisou.

Ao início da tarde foi a vez das raparigas se estrearem em prova, com a realização da ronda inaugural. Uma fase em que as surfistas portuguesas não foram felizes, com a única exceção a ser Francisca Veselko, que passou no segundo posto do heat 6, com 9,84 pontos. Camila Cardoso, Leonor Fragoso, Carolina Santos e Benedita Teixeira ficaram pelo caminho.

Para esta quarta-feira a chamada está marcada para as 7 horas, prevendo-se um longo dia de ação. A competição deverá retomar com a ronda 3 masculina, onde Ruben Gonzalez, Tomás Fernandes, Halley Batista e Henrique Pyrrait se vão juntar a Martim Carrasco, João Vidal, Diogo Martins, Miguel Blanco, Francisco Carrasco, Eduardo Fernandes, Jácome Correia, Francisco Almeida, Martim Paulino, Miguel Matos, Pedro Coelho e Luís Perloiro, todos eles qualificado diretamente para esta fase.

Em jogo está a passagem à ronda 4, onde entram em cena os tops seeds, com destaque para Vasco Ribeiro, número um do seeding desta prova e atual número 2 europeu, que vem de um triunfo no QS3000 de Santa Cruz. Além de Vasco, também Guilherme Fonseca, Pedro Henrique, Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves vão estrear-se nesta ronda.

Já do lado feminino, a ação deverá regressar da parte da tarde, com Francisca Veselko a juntar-se a Gabriela Dinis, Carolina Mendes, Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot, Beatriz Carvalho e Mafalda Lopes na ronda 2. Uma ronda onde já entram em ação todas as top seeds.