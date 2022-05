Portugueses em destaque no arranque do Pro Júnior de Marrocos

Teve início esta quarta-feira, nas ondas de Casablanca, em Marrocos, o primeiro Pro Junior da temporada, num dia inaugural dedicado exclusivamente à prova masculina e que teve dezenas de portugueses em ação. Uma jornada positiva, com alguns dos juniores portugueses em destaque e com sete deles a terem garantido já a passagem à ronda 3, fase em que entram em cena os top seeds.





Na ronda inaugural estiveram onze portugueses em ação e a maioria seguiu em frente, com apenas Nilton Freitas, Jaime Veselko e Tiago Guerra a ficarem pelo caminho. Em sentido inverso, Francisco Mittermayer, João Roque Pinho, Salvador Vala, Matias Canhoto, Mário Leopoldo, Martim Fortes, Rafael Silva e Tomás Nunes seguiram em frente, com destaque para a performance de Mittermayer, com 13,90 pontos, que foi o melhor score desta ronda.





Na fase seguinte a sorte mudou um pouco para os portugueses, embora sete deles tenham conseguido avançar para a ronda 3, com João Vidal ainda a poder aumentar esse lote, pois faltam disputar-se quatro heats desta fase. Os eliminados nesta ronda 2 foram Salvador Costa, Afonso Pinto, Salvador Vala, Matias Canhoto, Mário Leopoldo, José Ribeiro, Francisco Queimado, Daniel Nóbrega, Joaquim Trindade e Tomás Nunes.





Desta vez, as performances em maior destaque foram as de João Roque Pinho, com 12,83 pontos, Rafael Silva, com 12,80 pontos, e de Gabriel Ribeiro, com um score de 14,50 e uma onda excelente de 8,50 pontos. Além deste trio, Francisco Mittermayer, Martim Nunes, Santiago Graça e Martim Fortes também conseguiram carimbar a passagem à fase seguinte.

Agora, estes sete surfistas juntam-se a Francisco Ordonhas, Joaquim Chaves, Rodrigo Chaves e Guilherme Ribeiro na ronda 3, eles que tiveram entrada direta para esta fase por serem top seeds. João Vidal ainda terá oportunidade de também fazê-lo, podendo elevar para 12 o número de portugueses na ronda 3.





Ronda 2





H13: Keoni Lasa (ESP) x João Vidal (PRT) x Paul Boniface (FRA) x Liam Sahyoun (SUI)



Ronda 3





H2: Pierre Lamothe (FRA) x Francisco Ordonhas (PRT) x Manakei Kahiha (FRA) x Danel Lajas (ESP)

H3: Nicolas Paulet (FRA) x Hans Odriozola (ESP) x Keoni van der Bij (FRA) x Martim Nunes (PRT)

H4: Joaquim Chaves (PRT) x Elya Sasi (ISR) x João Roque Pinho (PRT) x Francisco Mittermayer (PRT)

H5: Neil Aboufiras (MAR) x Matteo Calatri (ITA) x Vianney Tshiula Lubanga (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT)

H7: Bitor Garitaonandia (ESP) x Noa Ledee (FRA) x Santiago Graça (PRT) x Rivan Rosskopf (SUI)

H8: Sam Piter (FRA) x Tareq Tehraoui (MAR) x Martim Fortes (PRT) x Juan David Acevedo Verde (PRT)

H10: Rodrigo Chaves (PRT) x Yago Dominguez (ESP) x Rafael Silva (PRT) x Paco Alonzo (FRA)

H16: Guilherme Ribeiro (PRT) x Nestor Garcia (ESP) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2