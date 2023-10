Portugueses fazem o pleno no dia 3 do Ericeira Pro

A armada lusa viveu uma jornada extremamente positiva, no dia 3 do EDP Vissla Ericeira Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series 2023. Num dia marcado por ondas de qualidade e pontuações altas, os quatro surfistas lusos ainda em prova conseguiram avançar todos mais uma ronda, sendo que Frederico Morais, na prova masculina, Teresa Bonvalot e Kika Veselko, na prova feminina, já garantiram o passaporte para os oitavos-de-final, enquanto Joaquim Chaves ainda se pode juntar a Kikas nessa fase.Tudo começou de forma muito animadora, com o wildcard Joaquim Chaves a conseguir superar a ronda 2, onde já estavam em prova os cabeças-de-série da prova portuguesa. Com 12 pontos, o jovem surfista lisboeta conseguiu o 2.º posto do heat 13, o primeiro do dia, sendo apenas superado pelo australiano Jacob Willcox, atual vice-líder do ranking, e ficando à frente do australiano Joel Vaughan e do francês e antigo top mundial Maxime Huscenot.Na ronda seguinte foi a vez de Frederico Morais manter o momento de forma a caminho da cada vez mais provável qualificação para o circuito mundial do próximo ano. Kikas também foi segundo no heat 3, onde somou 11,10 pontos, apenas menos 0,07 que o australiano Reef Heazlewood. Pelo caminho ficou o sueco Kian Martin e o brasileiro Leo Casal.Frederico, atual número 5 do ranking, já sabe que nos oitavos-de-final vai enfrentar o francês Justin Becret. Uma vitória pode garantir a qualificação antecipada para a elite mundial do surf, tendo em conta que nesta altura já está virtualmente no 3.º posto do ranking, em virtude das eliminações de Crosby Colapinto (3.º) e Eli Hanneman (4.º) na ronda 2.Quem também pode garantir a passagem aos oitavos-de-final é Joaquim Chaves, que deverá competir quando a prova retomar, uma vez que a organização optou por não realizar os últimos quatro heats da ronda 3 masculina. No oitavo e último heat da ronda, o surfista português vai ter o francês Marco Mignot e os norte-americanos Jake Marshall e Jabe Swierkocki.Na prova feminina a armada lusa também esteve em bom plano, com Kika Veselko a vencer o heat 7 da ronda 2, com 13,70 pontos, sendo secundada por Teresa Bonvalot, com 13,27 pontos. Pelo caminho ficou a francesa Vahine Fierro e a canadiana Erin Brooks. Um desfecho que colocou as duas surfistas portuguesas nos oitavos-de-final.Na próxima fase, Kika Veselko, atual 22.ª do ranking, vai enfrentar a norte-americana Sawyer Lindblad, número 3 do ranking, no heat 7, enquanto Teresa Bonvalot, atual 11.ª da hierarquia das Challenger Series, defronta a também norte-americana Zoe Benedetto no oitavo e último heat da ronda. Em caso de sucesso, as duas surfistas português vão cruzar-se nos quartos-de-final em Ribeira d’Ilhas.HEAT 1: Sally Fitzgibbons (AUS) 13.60 DEF. Daniella Rosas (PER) 10.90, Kobie Enright (AUS) 8.97, Ariane Ochoa (EUK) 7.17HEAT 2: Luana Silva (BRA) 14.60 DEF. Nadia Erostarbe (EUK) 12.93, Sarah Baum (RSA) 9.50, Natasha Van Greunen (RSA) 6.33HEAT 3: Bronte Macaulay (AUS) 13.37 DEF. Tessa Thyssen (FRA) 12.23, Zahli Kelly (AUS) 11.74, Sophia Medina (BRA) 10.00HEAT 4: India Robinson (AUS) 15.53 DEF. Bella Kenworthy (USA) 13.00, Nikki Van Dijk (AUS) 11.73, Nanaho Tsuzuki (JPN) 9.17HEAT 5: Sophie McCulloch (AUS) 10.43 DEF. Sol Aguirre (PER) 10.33, Zoe McDougall (HAW) 7.87, Isabella Nichols (AUS) 3.63HEAT 6: Ellie Harrison (AUS) 11.93 DEF. Alyssa Spencer (USA) 11.83, Anon Matsuoka (JPN) 6.44, Pauline Ado (FRA) 6.00HEAT 7: Francisca Veselko (POR) 13.70 DEF. Teresa Bonvalot (POR) 13.27, Vahine Fierro (FRA) 11.53, Erin Brooks (CAN) 11.40HEAT 8: Zoe Benedetto (USA) 16.00 DEF. Sawyer Lindblad (USA) 15.53, Laura Raupp (BRA) 12.77, Macy Callaghan (AUS) 11.43HEAT 1: Sally Fitzgibbons (AUS) vs. Nadia Erostarbe (EUK)HEAT 2: Luana Silva (BRA) vs. Daniella Rosas (PER)HEAT 3: Bronte Macaulay (AUS) vs. Bella Kenworthy (USA)HEAT 4: India Robinson (AUS) vs. Tessa Thyssen (FRA)HEAT 5: Sophie McCulloch (AUS) vs. Alyssa Spencer (USA)HEAT 6: Ellie Harrison (AUS) vs. Sol Aguirre (PER)HEAT 7: Francisca Veselko (POR) vs. Sawyer Lindblad (USA)HEAT 8: Zoe Benedetto (USA) vs. Teresa Bonvalot (POR)HEAT 13: Jacob Willcox (AUS) 12.50 DEF. Joaquim Chaves (POR) 12.00, Joel Vaughan (AUS) 9.34, Maxime Huscenot (FRA) 4.80HEAT 14: Samuel Pupo (BRA) 13.20 DEF. Marco Mignot (FRA) 11.40, Carlos Munoz (CRC) 10.97, John Mark Tokong (PHL) 9.80HEAT 15: Jake Marshall (USA) 15.47 DEF. Kade Matson (USA) 11.74, Alister Reginato (AUS) 8.03, Joh Azuchi (JPN) 4.84HEAT 16: Jabe Swierkocki (USA) 13.50 DEF. Alejo Muniz (BRA) 13.40, Nat Young (USA) 6.77, Matthew McGillivray (RSA) 5.17HEAT 1: Deivid Silva (BRA) 16.23 DEF. Jackson Baker (AUS) 15.07, Keanu Asing (HAW) 12.10, Hiroto Ohhara (JPN) 11.24HEAT 2: Cole Houshmand (USA) 15.40 DEF. Dylan Moffat (AUS) 12.73, George Pittar (AUS) 11.33, Tenshi Iwami (JPN) 11.10HEAT 3: Reef Heazlewood (AUS) 11.17 DEF. Frederico Morais (POR) 11.10, Kian Martin (SWE) 8.64, Leo Casal (BRA) 8.50HEAT 4: Justin Becret (FRA) 14.50 DEF. Dimitri Poulos (USA) 12.83, Leonardo Fioravanti (ITA) 11.70, Eithan Osborne (USA) 10.90HEAT 5: Adin Masencamp (RSA) vs. Michael Rodrigues (BRA) vs. Ryan Kainalo (BRA) vs. Imaikalani deVault (HAW)HEAT 6: Jackson Bunch (HAW) vs. Ian Gouveia (BRA) vs. Kauli Vaast (FRA) vs. Mateus Herdy (BRA)HEAT 7: Jacob Willcox (AUS) vs. Samuel Pupo (BRA) vs. Kade Matson (USA) vs. Alejo Muniz (BRA)HEAT 8: Joaquim Chaves (POR) vs. Marco Mignot (FRA) vs. Jake Marshall (USA) vs. Jabe Swierkocki (USA)