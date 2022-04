Portugueses fora do dia final no QS3000 de Santa Cruz

Foi a razia total na armada lusa, esta sexta-feira, no penúltimo dia de ação em Santa Cruz. Dos 10 surfistas ainda em prova, só três conseguiram superar a ronda 4. Contudo, nenhum deles passou a ronda 5, acabando todos eliminados antes do dia final da prova portuguesa, que tem o estatuto QS3000 e que vai definir as vagas europeias de acesso às Challenger Series 2022.

O melhor português em prova acabou por ser o campeão nacional, que ficou no terceiro posto do último heat do dia, terminando na 17.ª posição final. Já sem qualquer hipótese de colocar qualquer surfista entre o top 9 final do ranking, resta a esperança de o wildcard europeu ser atribuído a Vasco Ribeiro. Algo que só será definido despois deste evento.

Campeão europeu em 2021, Vasco é também o melhor europeu no ranking das Challenger Series 2021 que não conseguiu a qualificação para 2022. O critério para a atribuição de wildcard e substituições tem sido esse, pelo que o convite da WSL poderá ser mesmo do português.

A ação arrancou bem cedo em Santa Cruz e a razia começou a desenhar-se logo na ronda 4. Diogo Martins, Miguel Blanco, Francisco Almeida, Gustavo Viana e Francisco Cruz foram todos eliminados sem conseguirem dar luta pelo apuramento. A situação só melhorou com o triunfo de Guilherme Ribeiro no heat 10, ele que mantinha, assim, viva a esperança de qualificação para as Challenger Series.

Até final da ronda, a armada lusa ainda perdeu o contributo de Tomás Fernandes e também Joaquim Chaves, que perdeu num heat em que Vasco Ribeiro conseguiu seguir em frente no segundo posto. Pedro Henrique também conseguiu superar esta fase, compondo o trio luso que avançou para a ronda 5.

Na fase seguinte correu tudo ao contrário para os surfistas portugueses. Apesar de terem lutado até ao fim pela qualificação para a ronda 6 e consequente presença no dia final deste Pro Santa Cruz, Guilherme Fonseca e Pedro Henrique terminaram na última posição dos respetivos heats, vendo, dessa forma, cair por terra o sonho da qualificação para a divisão de acesso ao circuito mundial, antes de Vasco Ribeiro também ser eliminado no heat que fechou um dia negro para as contas portuguesas.

Em contraste com a razia lusa, esteve a grande performance dos "rivais" franceses, que estão a dominar por completo. Entre os 12 surfistas gauleses que estão entre os 16 finalistas, destaque para Thomas Ledee, que com uma manobra só, num ataque brutal a uma junção, conseguiu a melhor nota do dia, com 9,33 pontos. Em prova há ainda dois espanhóis, um marroquino e um brasileiro.

A chamada para o dia final em Santa Cruz está marcada para as 8H30. Em jogo está a vitória na etapa, mas também a definição do top 9 do ranking europeu, que se apura diretamente para as Challenger Series 2022, que começam já em Maio.

Heats da ronda 6

H1: Kauli Vaast (FRA) x Sam Piter (FRA) x Lucas Silveira (BRA) x Thomas Debierre (FRA)

H2: Charly Quivront (FRA) x Mihimana Braye (FRA) x Kai Odriozola (ESP) x Adur Amatriain (ESP)

H3: Mathis Crozon (FRA) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Ramzi Boukhiam (MAR) x Gatien Delahaye (FRA)

H4: Thomas Ledee (FRA) x Justin Becret (FRA) x Nicolas Paulet (FRA) x Jorgann Couzinet (FRA)