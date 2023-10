Portugueses já conhecem adversários em Saquarema

Tem início este sábado a derradeira etapa do circuito Challenger Series, onde se vão discutir as vagas de acesso ao circuito mundial de surf do próximo ano. Saquarema, no Brasil, vai ser o palco das decisões e em prova vão estar cinco surfistas portugueses, com destaque para Frederico Morais, o único em representação nacional na prova masculina e também o único português com real possibilidade de conquistar o apuramento para a elite mundial do surf, onde já esteve em duas ocasiões.

Kikas tem entrada direta para a ronda 2 da prova brasileira e já conhece alguns dos adversários que terá pela frente. O surfista português está no heat 13, onde medirá forças com o australiano Mikey McDonagh e com o brasileiro Leo Casal, além de outro surfista que virá da ronda inaugural.

Nesta fase mais avançada da prova, destaque para a presença do surfista brasileiro João Chianca, único representante do World Tour a competir em Saquarema. Do lado feminino não há qualquer representante da elite mundial para "atrapalhar" as contas daqueles que lutam pelas vagas de acesso à primeira divisão do surf mundial.

Atualmente no 3.º posto do ranking, onde os 10 primeiros garantem a entrada no World Tour 2024, Frederico está praticamente qualificado. Caso avance na etapa, irá automaticamente garantir esse regresso à elite mundial, mas nem isso será preciso, mediante os resultados dos surfistas que se seguem no ranking.

Apesar de já estarem afastadas das contas da qualificação feminina, onde apenas as cinco primeiras do ranking se apuram, quatro surfistas portugueses também vão competir em Saquarema. Teresa Bonvalot e Kika Veselko têm entrada direta para a ronda 2, enquanto Carolina Mendes e Yolanda Hopkins iniciam o trajeto na ronda inaugural.

Yolanda surge logo no heat 2, onde tem a companhia da norte-americana Kirra Pinkerton, da japonesa Sara Wakita e da sul-africana Zoë Steyn. Por sua vez, Carolina Mendes está no heat 4, onde enfrentará a costarriquenha Leilani McGonagle, a sul-africana Natasha van Greunen e a brasileira Bruna Carderelli. Já KIka Veselko está no heat 1 da ronda 2, onde irá medir forças com a australiana Sally Fitzgibbons, atual número um do ranking, e mais duas surfistas vindas da ronda inaugural, enquanto Teresa Bonvalot está com a brasileira Luana Silva no heat 7, onde se irão juntar também mais duas surfistas oriundas da primeira ronda.

O Corona Saquarema Pro tem um período de espera que vai deste sábado, 14 de Outubro, até ao próximo sábado, dia 21 de Outubro, com muita emoção de drama em perspetiva. A primeira chamada acontece já amanhã pelas 7H30 locais - 11H30 em Portugal Continental.