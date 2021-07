Portugueses já conhecem adversários na segunda etapa do Pro Júnior Europeu

Começa esta sexta-feira o Júnior Pro Ferrol, a segunda de cinco etapas que compõem o circuito europeu Pro Júnior da WSL, em prova vão estar 17 jovens surfistas portugueses, 14 na prova masculina e 3 na feminina. Entre eles estão Afonso Antunes e Gabriela Dinis, que vêm de um 3.º e 2.º posto, respetivamente, na etapa inaugural.





Do lado masculino, a armada lusa vai estar representada por Santiago Graça, Joaquim Trindade e Afonso Ponto logo na ronda inaugural, com os restantes 11 surfistas a terem entrada direta para a ronda 2, onde estão os tops seeds. A Afonso Antunes juntam-se ainda Francisco Ordonhas, Martim Nunes, Guilherme Costa, Ricardo Brandão, Daniel Nóbrega, Francisco Queimado, Joaquim Chaves, Salvador Costa, Rodrigo Lebre e José Maria Ribeiro.H1: Matinez Samuel (ESP) x Mahe Delaroziere (FRA) x Lenny Morel (FRA) x Santiago Graça (PRT)H2: Emile Rortais (FRA) x Mathis Azam (FRA) x Joaquim Trindade (PRT) x Diego Martin Gomez (ESP)H3: Sebastian Bamonde (ESP) Afonso Pinto (PRT) x Ido Hagag (ISR) x Pierre Lamothe (FRA)H1: Afonso Antunes (PRT) x Francisco Ordonhas (PRT) x Martim Nunes (PRT) x surfista vindo da ronda 1H3: Luan Nogues (FRA) x Noe Bahoun (FRA) x Guilherme Costa (PRT) x surfista vindo da ronda 1H8: Noa Dupouy (FRA) x Ido Arkin (ISR) x Juan Verde (ESP) x Ricardo Brandão (PRT) x surfista vindo da ronda 1H9: Sam Piter (FRA) x Carlito Casadebaigt (FRA) x Daniel Nóbrega (PRT) x surfista vindo da ronda 1H10: Mario Resines (ESP) x Hans Odriozola (ESP) x Manuel Fernandez Lopez (ESP) x Francisco Queimado (PRT)H12: Joaquim Chaves (PRT) x Salvador Costa (PRT) x Rodrigo Lebre (PRT) x wildcardH15: Kai Odriozola (ESP) x José Maria Ribeiro (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x surfista vindo da ronda 1Caso existam desistências de última hora, a armada lusa ainda tem três surfistas na lista de espera. Salvador Vala ocupa a quinta posição dessa lista e Lourenço Sousa a 13.ª e Tiago Faria a 15.ª, o que torna improvável a entrada em prova.Do lado feminino a grande esperança lusa assenta em Gabriela Dinis, mas também Francisca Veselko, atual líder do ranking nacional. Ambas têm entrada direta para a segunda ronda. Mas a prestação lusa vai iniciar-se na ronda inaugural com a jovem Constância Simões, que faz a estreia a este nível.H1: Bianca Tye Pineda (ESP) x Ana Betancor (ESP) x Constância Simões (PRT) x Kenia Carril (ESP)H3: Francisca Veselko (PRT) x Lucie Bonnier (FRA) x Alicia Delgado (ESP) x surfista vinda da ronda 1H4: Gabriela Dinis (PRT) x Chloe Bense (FRA) x Uxue Dominguez (ESP) surfista vinda da ronda 1