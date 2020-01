Portugueses já conhecem adversários para o QS5000 de Pipeline

É já a partir desta quarta-feira, e até ao próximo dia 10 de fevereiro, que abre a janela de espera do Volcom Pipe Pro, um dos campeonatos mais desejados do circuito WQS e que este ano viu o estatuto subir de QS3000 para QS5000. Em prova na famosa onde da Pipeline vão estar nomes como John John Florence, mas também dois portugueses, que já ficaram a conhecer o heat draw do evento havaiano.





Luís Perloiro e Jácome Correia, que vem de um 17.º posto em Sunset Beach, serão os representantes nacionais num dos campeonatos mais mediáticos do ano, começando ambos a sua participação na 2.ª ronda, ainda a duas de chegarem à fase onde entram em prova os cabeças-de-série, que incluem vários surfistas do WCT, como Florence, Yago Dora, Conner Coffin, Jack Robinson, Seth Moniz e Matthew McGillivray.Depois de uma ronda inicial só com surfistas havaianos, onde se destacam os nomes de Jamie O’Brien, Landon McNamara ou mesmo Derek Ho, campeão mundial de 1993, que já conta com 55 anos, mas que ainda se mantém em atividade, segue-se a 2.ª ronda, onde Perloiro vai ser o primeiro português a entrar em cena.Perloiro está no heat 8, onde terá pela frente os havaianos Logan Bediamol e Mason Ho e ainda um surfista vindo da ronda inaugural, que será com toda a certeza mais um havaiano. Já Jácome Correia entra em ação no heat seguinte, medindo forças com o norte-americano Daniel Glenn, com o havaiano Kala Willard e com mais um surfista vindo da primeira ronda.As previsões apontam para a entrada de um grande swell já durante esta semana, pelo que a prova pode arrancar mesmo hoje, continuando a disputar-se até sexta-feira. Está assim montado o cenário perfeito para o arranque da competição nos mais famosos e perigosos tubos do Mundo.