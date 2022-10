Portugueses terminam no 9.º posto do Azores Pro Júnior

Foi preciso somente um dia para coroar os campeões do Azores Pro Junior e, consequentemente, os campeões do circuito europeu Pro Junior da WSL, depois de uma verdadeira maratona de heats realizada, este sábado, nos Areais de Santa Bárbara, na ilha de São Miguel. Numa prova que não correu particularmente bem à armada lusa, o triunfo final sorriu aos irmãos Kauli e Aela Vaast, enquanto o título europeu ficou com os bascos Janire Gonzalez Etxabarri e Bitor Garitaonandia, que chegaram aos Açores na liderança dos rankings, defendendo-a com sucesso.Os melhores portugueses em prova acabaram por ser Joaquim Chaves e Francisco Ordonhas na prova masculina, terminando ambos no 9.º posto, enquanto do lado feminino Maria Salgado também foi 9.ª classificada. Francisco Mittermayer e Afonso Antunes terminaram no 13.º posto e Gabriela Dinis também o fez do lado feminino. Estes foram os surfistas lusos que conseguiram chegar aos quartos-de-final, sem qualquer representante português a passar às meias-finais.Com uma previsão de ondas bem complicada para os dias seguintes, devido à entrada de grandes ondulações e tempestade, a organização decidiu mudar o formato competitivo e realizar heats de quatro surfistas até à final, utilizando ainda duplo palanque até às meias-finais. Feitas as contas, realizaram-se um total de 54 heats em apenas um dia, que serviu de todas as decisões no Pro Junior Europeu.Do lado masculino, havia muito em jogo na final, uma vez que além do título europeu também estava em disputa o 2.º posto do ranking e o acesso ao Mundial Júnior da categoria. O francês Kauli Vaast, que não competiu o circuito por inteiro por já se encontrar noutro patamar competitivo, acabou por sair vencedor da prova açoriana, naquele que foi o sexto triunfo da carreira em etapas do Pro Junior Europeu, batendo um trio basco de valor no heat decisivo.Adur Amatriain, outro surfista que já compete nas Challenger Series, terminou na 2.ª posição, enquanto Keoni Lasa foi 3.º e Bitor Garitaonandia foi quarto, mas saindo dos Açores como campeão europeu júnior, sucedendo a Amatriain. O francês Noa Dupouy segurou o 2.º posto e junta-se a Garitaonandia como os apurados europeus para o Mundial Junior que vai acontecer em janeiro de 2023 na Califórnia.Do lado feminino o triunfo foi para Aelan Vaast, repetindo o feito do irmão mais velho. Uma vitória que atirou a surfista originária do Taiti para o 2.º posto do ranking, valendo-lhe o acesso ao Mundial de Juniores. Janire Etxabarri ficou na segunda posição, o que foi suficiente para carimbar, aos 17 anos, o terceiro título consecutivo no Pro Junior europeu, sendo o segundo ano seguido que o País Basco limpa título feminino e masculino. A irmã Annette Gonzalez Etxabarri terminou a final no 3.º posto, enquanto a francesa Sarah Leiceaga terminou na 4.ª posição.Em termos de rankings, a armada lusa ficou também afastada dos lugares de topo, com Francisco Ordonhas e Gabriela Dinis a serem os melhores representantes lusos no circuito, ao terminarem ambos a temporada na 8.ª posição. Do lado masculino Afonso Antunes foi 13.º, enquanto Martim Nunes terminou no 16.º posto. No ranking feminino, destaque ainda para o 11.º posto de Maria Salgado, que nos Açores acabou por ser eliminada por apenas 0,01 pontos.A ação prossegue nos Açores com um QS3000 masculino e feminino, que contam para o circuito europeu de qualificação para as Challenger Series 2023. Com mais de uma centena de surfistas em prova e muitos portugueses, o período de espera começa na terça-feira e vai até domingo. Contudo, as previsões prometem ondas bem pesadas a chegarem a São Miguel, o que vai representar um grande desafio para a organização.