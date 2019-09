Primeira vaga olímpica da Europa vai para… Israel

Com a prova feminina do Mundial de ISA, que está a decorrer no Japão, já nas fases finais, ficaram também já definidas as primeiras vagas olímpicas para os Jogos de Tóquio’2020. Durante a última madrugada ficaram a ser conhecidas as 12 finalistas deste Mundial e também as quatro surfistas já praticamente garantidas na estreia olímpica do surf.O caso mais surpreendente acabou por ser o europeu, com a vaga a ir para… Israel. Apesar de o país se situar no continente asiático, os israelitas competem na Europa e fazem a qualificação pelo nosso continente. Dessa forma, a jovem Anat Leilor foi surpreendendo tudo e todos até garantir a vaga, uma vez que é a única "europeia" ainda em prova.A luta por esta vaga europeia acabou por ser renhida, mas com as surfistas portuguesas longe de lá poderem chegar. Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira perderam na 4.ª ronda de repescagem e Carol Henrique só resistiu até á fase seguinte. Todas elas viram o sonho olímpico adiado para os Mundiais ISA do próximo ano, onde as vagas femininas deverão ser sete.O desfecho da vaga europeia acabou por ser surpreendente em vários aspetos, até porque as principais adversárias da israelita foram duas surfistas espanholas – Leticia Canales e Nadia Erostarbe – e ainda a holandesa Eveline Hooft, também ela proveniente de um país com pouca expressão no surf mundial e com um currículo ainda pouco relevante em termos internacionais.As outras três vagas já definidas foram para os continentes asiático, africano e da Oceânia. A sul-africana Bianca Buitendag, a japonesa Shino Matsuda e a neozelandesa Ella Williams são as surfistas já com um pé nas olimpíadas, tendo ainda de esperar pelo Mundial do próximo ano para verem a vaga oficializada. Das três a surfistas com maior currículo é a sul-africana, pois foi a única que já competiu no circuito mundial feminino, embora a neozelandesa já tenha sido campeã mundial júnior.Dissipadas as dúvidas em relação às vagas olímpicas, a prova segue agora para as finais, onde se vai coroar a nova campeã mundial, e com muitos nomes sonantes ainda em prova. Em prova já só estão 12 surfistas. Na final de qualificação é o Brasil que está em vantagem. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb vão lutar por passar à finalíssima com a sul-africana Bianca Buitendag e a peruana e ex-campeã mundial Sofia Mulanovich. Nas rondas finais de repescagem ainda estão as australianas Stephanie Gilmore, Nikki van Dijk e Sally Fitzgibbons, as norte-americanas Carissa Moore, Caroline Marks e Courtney Conlogue, a costarriquenha Brisa Hennessy e a já referida Anat Leilor.Esta madrugada será coroada a campeã e também será dado início à prova masculina, onde Portugal vai ser representado por Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Miguel Blanco. Em jogo está o título mundial individual e coletivo e ainda mais quatro vagas olímpicas. À semelhança da prova feminina, o melhor surfista europeu, o melhor asiático, o melhor africano e o melhor da Oceânia garantirão a presença em Tóquio’2020.