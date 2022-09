Pro Júnior de La Torche entra na reta final com sete portugueses em prova

Pro Júnior de La Torche entra na reta final com sete portugueses em provaArmada feminina estreou-se com 100 por cento de eficáciaFoto: WSLA jovem armada lusa em prova no Pro Júnior de La Torche, em França, viveu, esta sexta-feira, um dia agridoce. Uma jornada marcada por várias eliminações na prova masculina, onde apenas cinco portugueses conseguiram avançar para a ronda 4, ainda assim com saldo neutro. No entanto, na estreia da prova feminina, Portugal conseguiu manter as duas representantes em prova. No total, restam sete surfistas lusos a discutir a vitória entre 32 surfistas ainda em jogo na prova feminina e 32 na prova masculina.Um dos destaques do dia foi a prestação de Joaquim Chaves, que somou 13,20 pontos para carimbar o triunfo no heat 10. Houve ainda outro triunfo português nesta ronda, com Guilherme Ribeiro a vencer o heat 12. Afonso Antunes, Martim Nunes e Francisco Ordonhas, todos no segundo posto, conseguiram também passagem para a ronda 4.Curiosamente, dos cinco surfistas que seguiam em frente, quatro tinham garantido entrada direta para esta fase, beneficiando do estatuto de top seeds. Apenas Martim Nunes vinha de fases anteriores. Pelo caminho ficaram Gabriel Ribeiro, Francisco Queimado, Salvador Costa, João Roque Pinho e Afonso Pinto.Do lado feminino à terceira foi de vez. Após dois dias sem ação, as raparigas foram esta sexta-feira para a água, realizando-se apenas a ronda inaugural. Com duas surfistas em jogo, a armada lusa conseguiu uma jornada de total eficácia. Camila Cardoso e Maria Salgado conseguiram ambas passar no 2.º posto dos respetivos heats e avançaram para a fase em que já estão em jogo as top seeds.Para sábado a chamada está marcada para as 7 horas locais – 8 horas em Portugal Continental. Este deverá ser um dia decisivo para apurar os finalistas da prova gaulesa, a penúltima do Pro Júnior Europeu 2022.H4: Martim Nunes (PRT) x Afonso Antunes (PRT) x Elijah Chort (FRA) x Bitor Garitaonandia (ESP)H5: Tim Elter (ALE) x Joaquim Chaves (PRT) x Amir Rafaeli (ISR) x Jean Cocagne (FRA)H6: Noa Dupouy (FRA) x Pelayo Suarez (ESP) x Paco Alonzo (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT)H7: Mathis Azam (FRA) x Dean Vandewalle (BEL) x Francisco Ordonhas (PRT) x Jules Guillet (FRA)H2: Hina Maria-Conradi (FRA) x Nahia Milhau (FRA) x Laine Fernandez Goenaga (ESP) x Camila Cardoso (PRT)H7: Annette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Bianca Tye (ESP) x Lou Peter (FRA) x Maria Salgado (PRT)