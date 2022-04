Pro Júnior Europeu 2022 vai arrancar em Marrocos

Os melhores juniores europeus estão a postos para o regresso à ação em 2022. E a primeira etapa de 2022 do Pro Júnior Europeu vai acontecer em… Casablanca, Marrocos. A lista de inscritos já foi conhecido a Portugal vai estar representado por praticamente três dezenas de surfistas, havendo ainda vagas para mais inscrições.

O Júnior Pro Morocco Mall vai acontecer de 4 a 8 de Maio, poucos dias antes de uma nova etapa, desta feita em Ferrol, Espanha. Depois dessas duas etapas, no final do verão o circuito vem até Portugal, com Espinho a ser palco de uma prova em Agosto e os Açores em Setembro. Por fim, em Outubro o sudoeste francês recebe a etapa final.

Do lado feminino, Portugal conta com quatro surfistas inscritas, com Gabriel Dinis, atual número 6 do ranking, a ser a figura de cartaz. A ela juntam-se ainda Camila Cardoso e as mais jovens Maria Salgado e Teresa Pereira. Ausente da lista está a campeã nacional Kika Veselko, atual número 3 do ranking júnior europeu e vice-campeã europeia do escalão principal.

Já a lista masculina é liderada por Afonso Antunes, quarto do ranking, e Joaquim Chaves, quinto. Guilherme Ribeiro, que voltou a ser júnior após a mudança do limite de idade do escalão, é outro dos nomes fortes presentes. A este trio ainda se juntam Rodrigo Chaves e Francisco Ordonhas, todos com entrada direta para a ronda 3.

Gabriel Ribeiro, Daniel Nóbrega, Santiago Graça, Salvador Costa, Francisco Queimado, Martim Nunes, João Vidal, Afonso Pinto, José Maria Ribeiro, Joaquim Trindade, Rafael Silva, Matias Canhoto, João Roque Pinho, Jaime Veselko, Tomás Nunes, Mário Leopoldo, Martim Fortes, Nilton Freitas, Francisco Mittermayer e Salvador Vala são os restantes jovens portugueses inscritos.

Depois de dois anos sem realizar Mundial de Juniores, este ano a WSL vai realizar novamente este campeonato em dezembro, com o escalão a ter sido alargado de 18 para 20 anos. Devido a esse facto, os campeonatos que foram realizados em 2021 contam para o ranking deste ano. O local do Mundial de Juniores ainda não é conhecido.