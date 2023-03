Prova da elite mundial em Supertubos arranca para dia cheio de ação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A prova portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) começou este sábado na Praia de Supertubos, em Peniche, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e vai haver competição durante todo o dia.

"Um grande dia de competição é esperado em Supertubos, começando com 12 'heats' [baterias] da ronda inaugural masculina. De seguida, será realizada a ronda de abertura feminina e, mais tarde, também a ronda de eliminação feminina, caso as condições o permitam", anunciou em comunicado a organização.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial, em Peniche, começou na quarta-feira (8 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.