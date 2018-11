Prova da Nazaré do circuito mundial de ondas gigantes disputada na sexta-feira

O Nazaré Challenge, segunda etapa do circuito mundial de surf em ondas gigantes, vai ser disputado na sexta-feira, confirmou esta terça-feira a organização da prova à agência Lusa.A Nazaré vai receber pela terceira vez uma prova deste circuito, que conta com mais duas etapas, uma das quais já disputada no Havai, onde sagrou vencedor o havaiano Ian Walsh.O australiano Jamie Mitchell venceu a primeira edição da competição nazarena, em dezembro de 2016, e o brasileiro Lucas Chianca a da época passada, em fevereiro último.O período de espera do Nazaré Challenge decorre desde 01 de outubro de 2018 e prolonga-se até ao fim de março de 2019, estando agora previsto o seu arranque na sexta-feira.A outra etapa do campeonato está prevista para Mavericks, na Califórnia, estando o seu período de espera em curso, desde 1 de novembro e até 31 de março de 2019.A prova nazarena vai contar com a participação dos portugueses João de Macedo, António Silva, Nic von Ruup, Alex Botelho, Hugo Vau e João Guedes.Cada 'heat' da prova, que tem um prémio monetário de 100.000 dólares (88.715 euros, ao câmbio de hoje), vai opor seis surfistas, durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros, estando ainda previsto um prémio de 1.000 euros para o protagonista da onda mais desafiante.