Prova feminina é a primeira a entrar na água

O MEO Pro Portugal tem começo marcado para esta quinta-feira ao meio-dia. Após três chamadas pela manhã em Supertubos, a organização decidiu colocar o campeonato na água a partir das 12 horas. A ação vai começar com a prova feminina.Depois de alguma chuva a marcar a manhã, as condições climatéricas parecem ter dado um pouco de tréguas e a organização acredita estarem reunidas as condições para começar a competição.Dessa forma, no primeiro heat do campeonato vão estar na água a francesa Johanne Defay, a havaiana Bettylou Sakura Johnson e a norte-americana Courtney Conlogue.Enquanto a prova feminina vai para a água com os seis heats da ronda inaugural, a prova masculina fica em stand by para saber se ainda entra hoje na água ou não.Na prova masculina Portugal vai estar representado por Frederico Morais e pelos wildcards Afonso Antunes e Vasco Ribeiro, que será o primeiro dos três a entrar em competição, no heat 4 da ronda inaugural.