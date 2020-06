Provas da WSL adiadas por mais um mês

As provas da World Surf League vão ficar em stand by pelo menos por mais um mês. A WSL, que tinha prometido uma nova decisão para o dia 1 de Junho, emitiu esta quarta-feira um comunicado onde anunciou a decisão de adiar os circuitos por mais um mês, prometendo nova atualização em Julho. Só aí se saberá se as provas regressa, se haverá novo adiamento ou mesmo cancelamento da temporada.

A razão dada pela WSL para este novo adiamento é a constante evolução e propagação do novo coronavírus pelo Mundo, sendo a América do Sul agora o grande epicentro do vírus, que também continua muito ativo na América Central e do Norte. África é outra das regiões onde o número de infetados continua a aumentar, em contraste com a Europa e Ásia, que foram atingidos mais cedo pela pandemia.

Foi uma comunicação curta e que promete nova atualização apenas para início de Julho, em pleno verão no Hemisfério Norte. A verdade é que algumas provas já comunicaram o cancelamento e os casos mais recentes foram os eventos do arranque da perna europeia do verão, no Reino Unido e França. Dessa forma, o mesmo pode acontecer com as provas portuguesas do WQS.

Apesar de as provas individuais e ao ar livre já serem permitidas em Portugal, o que deverá causar o regresso dos campeonatos de surf ainda este mês, a verdade é que a logística para uma prova internacional é bem mais complexa. Sobretudo, porque existem surfistas de inúmeras nacionalidades, numa altura em que muitos países ainda têm as fronteiras fechadas ou limitadas.