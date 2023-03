QS de Santa Cruz "reaparece" no calendário em Setembro

A temporada 2022/23 do QS europeu ainda não chegou ao final, numa altura em que falta fechar a época na Costa de Caparica, em Abril. No entanto, já começam a surgir as novidades para a próxima temporada de qualificação europeia para o circuito Challenger Series, que dá acesso à elite do surf mundial. Esta semana começaram a ser desvendadas algumas novidades no calendário da World Surf League, com o grande destaque a ser o ressurgimento do QS3000 de Santa Cruz em Setembro deste ano.

Depois de ter feito parte da reta final do calendário nas últimas temporadas, geralmente em Abril, a prova do Oeste não surgiu na lista de provas para a temporada de 2022/23. Mas o regresso está já previsto para o final do próximo verão. Apesar de este regresso ao calendário ainda não estar oficializado, a prova já surge com data provisória, estando programada para acontecer de 12 a 17 de Setembro.

Esta será a quinta de seis etapas previstas para a primeira metade da temporada, entre Agosto e Setembro de 2023. Tudo deverá começar no Reino Unido, com o Boardmasters Open, um QS1000 previsto para acontecer de 9 a 13 de Agosto. Segue-se a "perna francesa" do verão, com o QS1000 de Lacanau e o QS3000 de Anglet, ambos na segunda metade de Agosto.

Entre 29 de Agosto e 3 de Setembro os melhores surfistas europeus rumam à Galiza, para o QS3000 de Pantín, que vai anteceder a chegada do circuito a Portugal. Primeiro para o Pro Santa Cruz, que continua a ser um campeonato apenas do circuito masculino. Depois, de 25 de Setembro a 1 de Outubro, está previsto acontecer o QS3000 dos Açores, em São Miguel.

A temporada 2023/24 irá prosseguir depois nos primeiros meses de 2024, com os restantes eventos a serem anunciados mais perto da viragem do ano.