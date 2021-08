QS europeu 2021/22 com arranque confirmado para a próxima semana em Anglet

Está confirmada a realização do Pro Anglet. O mesmo que dizer que o circuito QS europeu vai mesmo arrancar dentro de menos de uma semana em França. Através de comunicado, a WSL Europe anunciou o evento francês, que tem estatuto QS mil e que vai receber vários surfistas portugueses para o começo da qualificação para as Challenger Series de 2022. Entre os participantes, destaque para alguns surfistas lusos.





Na prova masculina, Vasco Ribeiro, que vai participar nas Challenger Series de 2021, será o cabeça de cartaz, uma vez que chega a Anglet como número um do seeding, depois de ter sido campeão europeu do QS já este ano. A ele juntam-se vários portugueses, mas, tal como Vasco, só Afonso Antunes terá entrada direta para a ronda 3, depois de ter recebido um wildcard da WSL Europa, que permitiu avançar uma ronda no draw.A esta dupla juntam-se ainda Pedro Henrique, Luís Perloiro, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Guilherme Ribeiro e José Champalimaud, todos com entrada direta para a ronda 2. Os jovens Matias Canhoto e João Maria Mendonça, que regressa à competição após uma grave lesão que o fez parar quase um ano, entram em ação logo na ronda inaugural.Na prova masculina destaque ainda para os wildcards dados ao brasileiro e antigo campeão mundial júnior Lucas Silveira, que agora reside em Portugal, e ainda ao jovem prodígio basco Kai Odriozola. Em prova vão estar ainda nomes sonantes do surf europeu como os mais experientes Joan Duru, antigo top do CT e atual campeão mundial ISA, Aritz Aranburu e Marlon Lipke, agora a representar a Alemanha, ou estrelas mais jovens, como o taitiano Kauli Vaast.Do lado feminino a armada lusa apresenta-se a jogo com seis representantes, sendo Teresa Bonvalot a melhor posicionada no seeding, depois de ter terminado a temporada de 2020/21 no 7.º posto do ranking. Teresa vai mesmo marcar presença na conferência de imprensa de arranque do campeonato, uma vez que é patrocinada pela Rip Curl, que também dá nome ao evento.Yolanda Hopkins, Carolina Mendes, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Carolina Santos são as surfistas portuguesas que se juntam a Teresa em Anglet. Todas com potencial para lutarem pela qualificação para as Challenger Series, depois e em 2021 Teresa Bonvalot ter sido a única a conseguir a entrada direta.A prova feminina conta ainda com a novidade de a jovem surfista brasileira Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, ter recebido um wildcard para vir competir à Europa. Destaque ainda para a basca Leticia Canales Bilbao, que inicia a temporada como número um do seeding, seguida da francesa e antiga top do WCT Pauline Ado.O comunicado anuncia ainda mudanças no processo de qualificação para a nova temporada. Ao contrário deste ano, em que 10 surfistas homens e 8 mulheres garantiram as vagas para as novas Challenger Series, em 2021/22 serão apenas os nove primeiros homens do ranking europeu e as sete primeiras mulheres a conseguirem essas vagas. Depois, a WSL Europeu fica ainda com um wildcard masculino e outro feminino por atribuir.Com arranque marcado já para 24 de agosto, o Pro Anglet será o primeiro de vários eventos de um circuito que deverá decorrer até abril do próximo ano e que passará por vários locais da Europa, com Portugal incluído. Açores, Caparica e Santa Cruz deverão ter etapas neste circuito QS – vamos ver se não existirão novidades… -, embora a planificação da temporada esteja sempre dependente da evolução da pandemia e das medidas restritivas de cada país.