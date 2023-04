QS3000 da Caparica vai ter 39 portugueses em ação

As ondas da Costa de Caparica estão a postos para receber os melhores surfistas europeus, na prova que vai fechar a temporada do QS europeu 2022/23 e onde vão estar em disputa as últimas vagas para as Challenger Series 2023. Com portugueses entre os inscritos – 25 na prova masculina e 14 na feminina -, as previsões das ondas são muito prometedoras, numa prova em que o período de espera começa esta segunda-feira, prolongando-se até ao próximo sábado.

A armada lusa vai ter como principais referências nomes como Vasco Ribeiro e Frederico Morais, ambos com entrada direta para a ronda 3 masculina. Tal como Vasco e Kikas, também só começam a participação nesta fase o campeão nacional Guilherme Ribeiro, Afonso Antunes, Martim Paulino, Joaquim Chaves e Francisco Almeida.

João Maria Mendonça, Guilherme Fonseca, Francisco Mittermayer, Luís Perloiro, Gabriel Ribeiro, Henrique Pyrrait, José Maria Ribeiro, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas e Eduardo Fernandes são os surfistas que, em virtude do seeding, conseguiram entrar diretamente para a ronda 2.

Já Diogo Martins, Tiago Stock, João Roque Pinho, Pedro Coelho, Francisco Queimado, Martim Carrasco, Martim Nunes e Jácome Correia começam a participação logo na ronda inaugural.

Do lado feminino, a armada lusa tenta dar sequência aos 10 triunfos consecutivos que leva nesta circuito e para isso vai contar com nomes como Teresa Bonvalot, que é campeã em título desta prova, Yolanda Hopkins, que já garantiu o título europeu de forma antecipada, ou Kika Veselko, atual campeã mundial júnior em título. A elas juntam-se ainda Mafalda Lopes, Carolina Mendes, Maria Dias e Beatriz Lafuente com entrada direta para a ronda 2.

Camila Cardoso, Gabriela Dinis, Teresa Pereira, Beatriz Costa, Carolina Santos, Carlota Chaveiro e Maria Salgado são as surfistas que vão estar em ação logo na ronda inaugural, tentando aumentar o número de portuguesas na fase seguinte.

Prova masculina

Ronda 1

H4: Diogo Martins (PRT) x Elya Sasi (ISR) x Tiago Stock (PRT) x Pietro Garroux (ITA)

H5: Ian Costa (BRA) x London Amida (EUA) x João Roque Pinho (PRT) x Pedro Coelho (PRT)

H6: Ashley Lawrence (SUE) x Martim Carrasco (PRT) x Martim Nunes (PRT) x Michelle Scoppa (ITA)

H7: Francisco Queimado (PRT) x Elem Ben Zvi (ISR) x Julian Seyffert (PB) x Giulio Caruso (ITA)

H8: Jácome Correia (PRT) x Paul Boniface (FRA) x Tom Boelsma (PB) x Namor Cayres (BRA)

Ronda 2

H1: Siam Nikritin (ISR) x João Maria Mendonça (PRT) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x surfista da ronda 1

H3: Leon Glatzer (ALE) x Guilherme Fonseca (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x surfista da ronda 1

H5: Maksymilian Michalewski (POL) x Gonzalo Gutierrez (ESP) x Francisco Mittermayer (PRT) x surfista da ronda 1

H6: Luís Perloiro (PRT) x Kytann Foret (FRA) x Uri Uziel (ISR) x surfista da ronda 1

H8: Enzo Cavallini (FRA) x Paul Cesar Distinguin (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 1

H9: Logan Nicol (GAL) x Henrique Pyrrait (PRT) x Stef van Noordennen (PB) x surfista da ronda 1

H10: Dean Vandewalle (BEL) x Fantin Habashi (SUI) x José Maria Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 1

H11: Stanley Norman (GBR) x Danie Nóbrega (PRT) x Erwan Blouin (FRA) x surfista da ronda 1

H14: Mihimana Braye (FRA) x Amir Rafaeli (ISR) x Francisco Ordonhas (PRT) x surfista da ronda 1

H15: Luke Dillon (GBR) x Eduardo Fernandes (PRT) x Louis Tabere Allamelou (FRA) x surfista da ronda 1

Ronda 3

H4: Marco Mignot (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H7: Thomas Ledee (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H8: Tiago Carrique (FRA) x Martim Paulino (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H9: Kauli Vaast (FRA) x Vasco Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H10: Frederico Morais (PRT) x Charly Quivront (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H11: Luis Diaz (ESP) x Afonso Antunes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H15: Guilherme Ribeiro (PRT) x Bitor Garitaonandia (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

Prova feminina

Ronda 1

H2: Laura Coviella (ESP) x Giada Legati (ITA) x Camila Cardoso (PRT) x Mirna Boelsma (PB)

H4: Gabriela Dinis (PRT) x Janina Zeitlet (ALE) x Annette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Teresa Pereira (PRT)

H5: Marion Philippe (FRA) x Violeta Sanchez (ESP) x Beatriz Costa (PRT) x Karolina Wolinska (POL)

H6: Aelan Vaast (FRA) x Carlota Chaveiro (PRT) x Carolina Santos (PRT)

H7: Maelys Jouault (FRA) x Bahia Frediani (FRA) x Karolina Marczak (POL) x Maria Salgado (PRT)

Ronda 2

H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Beatriz Lafuente (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H2: Tessa Thyssen (FRA) x Mafalda Lopes (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H3: Carolina Mendes (PRT) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H4: Francisca Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H5: Yolanda Hopkins (PRT) x Maria Dias (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1