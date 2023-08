QS3000 de Pantín começa 3.ª feira com 18 portugueses

Vai ter início já esta terça-feira, pelas 9H30 locais – 8H30 em Portugal Continental, o Pantín Classic Galicia Pro, um dos eventos mais históricos do surf europeu e que este ano é a quarta etapa da temporada 2023/24 do QS europeu. Com o estatuto QS3000, a prova galega vai contar com 18 portugueses em ação e todos já ficaram a conhecer os heats em que estão colocados.Com 12 representantes na prova masculina e seis na feminina, o destaque vai para Teresa Bonvalot, que vem de um triunfo na etapa de Anglet, e Yolanda Hopkins, que foi finalista vencida na prova gaulesa e ascendeu à liderança do ranking europeu feminino. A elas juntam-se ainda Carolina Mendes, Mafalda Lopes e Kika Veselko, todas com entrada direta para a ronda 3, enquanto Gabriela Dias tem entrada direta para a ronda 2.Já na prova masculina, Joaquim Chaves e o campeão nacional Guilherme Ribeiro foram os únicos portugueses com entrada direta para a ronda 3. Eduardo Fernandes, Henrique Pyrrait, Francisco Almeida, Matias Canhoto e Luís Perloiro entram em ação a partir da ronda 2, enquanto Guilherme Fonseca, José Maria Ribeiro, Daniel Nóbrega, Sidney Guimarães e Gabriel Ribeiro iniciam o seu trajeto na ronda inaugural.Ronda 2H2: Bahia Frediani (FRA) x Gabriela Dinis (PRT) x Violeta Sanchez (ESP) x surfista da ronda 1Ronda 3H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Lola Bermudez (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H2: Mafalda Lopes (PRT) x Lucia Machado (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H5: Yolanda Hopkins (PRT) x wildcard x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Carolina Mendes (PRT) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H7: Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2Ronda 1H1: Haumana Ateni (FRA) x Guilherme Fonseca (POR) x Moises Dominguez Requena (ESP) x Michele Scoppa (ITA)H4: Uri Uziel (ISR) x José Maria Ribeiro (PRT) x Brando Giovannoni (ITA) Pelayo Suarez (ESP)H9: Conor Donegan Santos (ESP) x Gabriel Ribeiro (PRT) x MacEo Billet-Lautard (FRA) x Sebastian Bamonde Amenedo (ESP)H13: Mael Laborde (FRA) x Jean Cocagne (FRA) x Sidney Guimaraes (PRT) x Marco Marin (ESP)H16: Daniel Nóbrega (PRT) x Kytann Foret (FRA) x Pablo Moreno (ESP) x Kalani da Silva (ESP)Ronda 2H3: Henrique Pyrrait (PRT) x Iker Trigueros (ESP) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H8: Eduardo Fernandes (PRT) x Elya Sasi (ISR) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H13: Siam Nikritin (ISR) x Matias Canhoto (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H15: Luís Perloiro (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H16: Francisco Almeida (PRT) x Maksymilian Michalewski (POL) x surfista da ronda 1 x surfista ronda 1Ronda 3H5: Tim Bisso (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H13: Joan Duru (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2