Quarteto português avança em Sydney

A armada lusa teve, esta quinta-feira, um arranque auspicioso em Sydney, onde decorre a segunda de seis etapas do circuito Challenger Series 2023, com quatro surfistas a estrearem-se de forma positiva e a fazerem o pleno nas ondas de North Narrabeen. Frederico Morais conseguiu avançar para a ronda 3 masculina, depois de ter tido entrada direta para a ronda 2. Já no lado feminino, Carolina Mendes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins conseguiram também uma entrada eficiente, juntando-se a Teresa Bonvalot, que tem estatuto de cabeça-de-série, na ronda 2.Depois de na véspera o dia inaugural da etapa australiana ter sido dedicada apenas à ronda inaugural masculina, onde não houve qualquer representante luso em ação, a competição retomou esta quinta-feira com a ronda inaugural feminina. Carolina Mendes, no heat 4, foi a primeira portuguesa em prova e conseguiu a qualificação, graças a um score de 9,90, que lhe rendeu o 2.º posto da bateria, apenas atrás da australiana Ellie Harrison (14,10). Pelo caminho ficou a japonesa Minami Nonaka (9,27) e também a havaiana Nora Liotta (2,77).Na bateria seguinte foi a vez de Kike Veselko entrar em cena e fê-lo com um triunfo convincente, assente num score de 11,60 pontos. A campeã mundial júnior esteve em bom plano na estreia e deixou no 2.º posto a brasileira Sophia Medina (9,67), irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina. Em sentido inverso, a havaiana Puamakamae DeSoto (5,97) e a sul-africana Natasha Van Greunen (5,20) foram eliminadas.Foi preciso esperar até ao heat 8, o último da ronda, para a última representante lusa entrar em prova. Yolanda Hopkins fê-lo num heat em que a francesa Pauline Ado conseguiu o triunfo, com 13,64 pontos. Contudo, a campeã europeia em título também esteve em bom plano, somando 12,66 pontos e carimbando o 2.º lugar e consequente qualificação para a ronda seguinte. Pelo caminho ficou a australiana Philippa Anderson (10,60) e a sul-africana Jessie Van Niekerk (8,34).Desta forma, Portugal vai ter quatro surfistas em prova na ronda 2, onde estarão em jogo as vagas nos oitavos-de-final. A primeira a entrar em cena será Carolina Mendes no heat 3, onde vai ter a companhia da australiana e ex-top mundial Macy Callaghan, da sul-africana Sarah Baum e da basca Ariane Ochoa. Segue-se Francisca Veselko, que vai defrontar a australiana e ex-top mundial Isabella Nichols, a francesa Tessa Thyssen e a norte-americana Kirra Pinkerton no heat 5.No heat 6 vai acontecer a estreia de Teresa Bonvalot, que é a campeã em título desta etapa. A campeã nacional vai medir forças com as brasileiras Luana Silva e Sophia Medina e com a australiana Kobie Enright. Por fim, no heat 7, Yolanda Hopkins compete frente à norte-americana Sawyer Lindblad, à australiana Nikki van Dijk e à japonesa Nanaho Tsuzuki.Após a prova feminina, realizou-se ainda a primeira metade da ronda 2 masculina, onde Frederico Morais esteve em ação no heat 3. Kikas teve uma estreia eficiente, ao somar 10,60 pontos, que lhe renderam o 2.º posto, apenas atrás do indonésio Ketut Agus (11,33). Um desfecho que ditou a eliminação do costarriquenho Carlos Muñoz (8,94) e do sul-africano Connor Slijpen (7,47).Agora, na próxima ronda, Frederico vai ter pela frente um trio de adversários australianos, composto por Mikey McDonagh, Dylan Moffat e Reef Heazlewood, com os oitavos-de-final na mira. Uma tarefa de exigência elevada para o surfista português, que tenta um resultado forte que lhe permita sonhar com o regresso à elite do surf mundial.