Quarteto português segue em frente em Marrocos

A armada lusa que está em Marrocos a competir no Pro Júnior inaugural da temporada 2022/23 teve, esta sexta-feira, mais um dia positivo nas ondas de Casablanca. Apesar de ter perdido três surfistas na prova masculina e duas representantes na prova feminina, houve quatro portugueses a conseguirem manter-se em prova para as rondas finais.

A ação arrancou esta manhã com a ronda 2 feminina, onde Maria Salgado acabou eliminada no heat 2, muito por culpa de uma interferência. A bandeira nacional só regressou à água já na reta final da ronda, com Gabriela Dinis a vencer o heat 7, com 10,34 pontos. Na última bateria do dia Camila Cardoso também foi eliminada, deixando Gabi como a última representante nacional entre as 16 surfistas ainda em prova.

A ação avançou rapidamente para a ronda 4 masculina, onde no primeiro heat Francisco Ordonhas carimbou a passagem à fase seguinte, enquanto Francisco Mittermayer ficou pelo caminho. No heat 3 mais uma vez dois portugueses em ação, com Gabriel Ribeiro a vencer o heat, enquanto o jovem Martim Fortes terminou no 3.º posto e foi eliminado. Ainda assim, o surfista de 15 anos leva para casa um 17.º posto no evento de estreia no Pro Júnior da WSL.

Na segunda metade do quadro Rodrigo Chaves deu continuidade ao bom momento da armada lusa, com um triunfo no heat 5. Para o final do dia o desfecho mais inesperado, com Guilherme Ribeiro a ser eliminado no heat 8, ele que era um dos top seeds desta etapa, mas que ficou pelo caminho de forma precoce.

Dessa forma, Gabriela Dinis, Rodrigo Chaves, Gabriel Ribeiro e Francisco Ordonhas são os resistentes da armada lusa entre os últimos 32 surfistas em prova, 16 do lado masculino e 16 do lado feminino, com a Espanha em maioria do lado masculino e a França em maior número na prova feminina. Isto numa altura em que faltam cerca de 10 horas de competição para encontrar os campeões deste Pro Júnior marroquino, algo que pode acontecer já este sábado, embora o período de espera seja até domingo.

Heats dos surfistas portugueses:

Ronda 5 masculina

H1: Francesco Lazzarini (ITA) x Gabriel Ribeiro (PRT) x Elya Sasi (ISR) x Uri Uziel (ISR)

H2: Noa Ledee (FRA) x Francisco Ordonhas (PRT) x Bitor Garitaonandia (ESP) x Hans Odriozola (ESP)

H3: Rodrigo Chaves (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x Elay Bochan (ISR) x Noa Dupouy (FRA)

Ronda 3 feminina

H4: Gabriela Dinis (PRT) x Lilias Tebbai (MAR) x Noa Lelior (ISR) x Maelys Jouault (FRA)