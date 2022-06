Quartos-de-final definidos em G-Land com Medina em destaque

Gabriel Medina continua em destaque no regresso à competição e, esta sexta-feira, carimbou passaporte para os quartos-de-final da etapa de G-Land, na Indonésia. O campeão mundial em título está a ser o grande destaque desta sexta etapa do CT 2022 - e primeira da segunda metade da temporada -, após uma jornada recheada de surpresas, que ajudou a definir a composição dos quartos-de-final.Enquanto Medina parece estar imune a surpresas neste seu regresso, outros candidatos como John John Florence, Italo Ferreira e o veterano Kelly Slater tombaram com estrondo nas esquerdas de G-Land, que tardam em atingir a perfeição. A eles ainda se juntaram outros ilustres como Jordy Smith ou Ethan Ewing, mas também Barron Mamiya e Caio Ibelli, que prosseguem a queda no ranking, depois dos brilharetes na primeira metade da temporada.Por outro lado, Jadson Andre, Matthew McGillyvray e Connor O’Leary são os três outsiders entre os oito finalistas masculinos. E um deles está garantido nas meias-finais desta etapa que está de regresso ao Tour após 25 anos, mas que ainda não ofereceu aquele extra de emoção que tanto se esperava do novo formato competitivo, após a redução do número de surfistas a meio da temporada.Com a organização a optar pelo formato de heats sobrepostos, a ação retomou na ronda de repescagem masculina, avançando a grande ritmo, enquanto as surpresas iam acontecendo. A maior delas foi a derrota de Kelly Slater frente ao rookie Samuel Pupo, num heat de scores muito baixos. Pelo meio Jordy Smith também caía frente a Connor O’Leary, enquanto Filipe Toledo e Kanoa Igarashi lidaram com sucesso frente à pressão de uma possível eliminação precoce nesta fase.A ação avançou para os oitavos-de-final e tudo começou como já vinha da fase anterior, com Jadson Andre a eliminar um John John Florence desencontrado. O brasileiro provou, assim, que não foi por acidente que terminou dentro do top 22 mundial na primeira metade do ano. Seguiu-se a segunda aparição de Medina nas ondas de G-Land e com novo registo positivo, ao vencer Kolohe Andino com 14,67 pontos contra 10,67 do norte-americano. Foi "só" o maior score do dia.Se dúvidas existiam quanto à recuperação total do campeão mundial, que falhou a primeira metade da temporada para tratar de problemas relacionados com a saúde mental, eis as respostas a surgirem. E, assim, começam a fazer sentido todas as contas em torno da possibilidade matemática de Medina, mesmo com cinco etapas a menos que os rivais, conseguir terminar a fase regular da temporada, que tem 10 provas, dentro do top 5 ganha acesso à finalíssima de Trestles. O campeão voltou. Ponto final!Depois disso, os outros nomes fortes cumpriram com as obrigações em modo "suficiente", com Jack Robinson, Kanoa Igarashi e Filipe Toledo a também avançarem para os quartos-de-final, mesmo sem convencer. Mas a ronda fechou com mais duas surpresas. Primeiro Ethan Ewing sucumbiu frente a um impressionante Matt McGillivray, que parece ter, finalmente, adquirido o ritmo de elite mundial. Por fim, Italo Ferreira perdeu um duelo frente a Connor O’Leary, em que o australiano não fez mais que 9,93 pontos.Foi, desta forma, que os quartos-de-final masculinos em G-Land ficaram definidos, depois de na véspera terem sido as mulheres a fazê-lo. Agora, a organização tem até segunda-feira para esperar pelas condições ideais, que ainda não surgiram por aquelas bandas, para colocar na água o dia final da sexta etapa do CT 2022.HEAT 1: Filipe Toledo (BRA) 13.40 DEF. Yago Dora (BRA) 10.63HEAT 2: Matthew McGillivray (ZAF) 11.84 DEF. Caio Ibelli (BRA) 8.10HEAT 3: Kanoa Igarashi (JPN) 13.67 DEF. Jackson Baker (AUS) 9.83HEAT 4: Connor O'Leary (AUS) 12.00 DEF. Jordy Smith (ZAF) 11.30HEAT 5: Jadson Andre (BRA) 12.27 DEF. Barron Mamiya (HAW) 11.03HEAT 6: Samuel Pupo (BRA) 8.90 DEF. Kelly Slater (USA) 8.34HEAT 7: Jake Marshall (USA) 11.50 DEF. Callum Robson (AUS) 9.37HEAT 8: Kolohe Andino (USA) 12.10 DEF. Nat Young (USA) 10.73HEAT 1: Jadson Andre (BRA) 9.53 DEF. John John Florence (HAW) 9.37HEAT 2: Gabriel Medina (BRA) 14.67 DEF. Kolohe Andino (USA) 10.67HEAT 3: Jack Robinson (AUS) 11.17 DEF. Jake Marshall (USA) 2.23HEAT 4: Kanoa Igarashi (JPN) 12.67 DEF. Samuel Pupo (BRA) 8.17HEAT 5: Filipe Toledo (BRA) 11.23 DEF. Rio Waida (IDN) 8.57HEAT 6: Griffin Colapinto (USA) 14.17 DEF. Miguel Pupo (BRA) 13.67HEAT 7: Matthew McGillivray (ZAF) 14.50 DEF. Ethan Ewing (AUS) 8.87HEAT 8: Connor O'Leary (AUS) 9.93 DEF. Italo Ferreira (BRA) 7.90HEAT 1: Jadson Andre (BRA) vs. Gabriel Medina (BRA)HEAT 2: Jack Robinson (AUS) vs. Kanoa Igarashi (JPN)HEAT 3: Filipe Toledo (BRA) vs. Griffin Colapinto (USA)HEAT 4: Matthew McGillivray (ZAF) vs. Connor O'Leary (AUS)HEAT 1: Carissa Moore (HAW) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)HEAT 2: Lakey Peterson (USA) vs. Tatiana Weston-Webb (BRA)HEAT 3: Brisa Hennessy (CRI) vs. Bronte Macaulay (AUS)HEAT 4: Johanne Defay (FRA) vs. Stephanie Gilmore (AUS)