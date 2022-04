Quartos-de-final femininos definidos em Bells Beach

A ação regressou em Bells Beach, esta quarta-feira, desta vez apenas com a prova feminina a ir para a água. Após três chamadas a organização decidiu retomar a competição, já pela madrugada dentro em Portugal. Um dia curto, mas muito intenso, com várias notas excelentes a ajudarem a definir as surfistas que vão marcar presença nos quartos-de-final. As favoritas estiveram em grande forma e não permitiram surpresas, havendo já duelos prometedores em perspetiva para a próxima fase.O grande destaque do dia foi a prestação de Tyler Wright, que venceu a rookie havaiana Gabriela Bryan com direito a combinação. Wright conseguiu a melhor onda do dia, com 9,07 pontos, e também o melhor total combinado, com 17,24 pontos. Um heat que serviu de modelo para estes oitavos-de-final, com nenhuma rookie a conseguir superar esta fase, ao contrário do que tinha vindo a ser habitual nas etapas anteriores.A ronda tinha aberto com o triunfo de Courtney Conlogue frente a Lakey Peterson num duelo totalmente norte-americano, seguindo-se o triunfo da veterana Sally Fitzgibbons frente a Malia Manuel. Dois heats pouco espetaculares, que serviram para preparar o que estava para chegar. No heat 3 houve a única surpresa do dia, com a vice-campeã mundial Tatiana Weston-Webb a cair perante a suplente Bronte Macaulay, também ela autora de uma nota excelente.A segunda metade do draw iniciou-se com o embate entre Carissa Moore frente à vencedora dos trials e grande estrela do WQS, a jovem norte-americana Alyssa Spencer. Apesar da boa réplica de Spencer, a campeã mundial e olímpica conseguiu um triunfo natural. No heat seguinte manteve-se a regra, com Stephanie Gilmore a juntar mais uma nota excelente à estatística para vencer a rookie India Robinson. Algo que faz com que na próxima fase tenhamos pela frente um sempre emocionante duelo entre Carissa e Steph, com 12 títulos mundiais na água em simultâneo – cinco da havaiana e sete da australiana.Até final houve ainda lugar para mais um triunfo da surpreendente líder do ranking Brisa Hennessy, que venceu o duelo frente à rookie havaiana Luana Silva. Apesar de poucos acreditarem que este conto de fadas tenha final feliz, a verdade é que Hennessy vai segurando a licra amarela com unhas e dentes. Na próxima fase vai medir forças com a francesa Johanne Defay, que fechou o dia a vencer a australiana Isabella Nichols. Apesar de ter conseguido uma nota excelente, Nichols ficou a precisar de um backup que nunca apareceu, o que resultou em mais um triunfo da experiência. E em perspetiva poderá estar um duelo entre Hennessy e Moore, atual vice-líder do ranking, nas meias-finais.HEAT 1: Courtney Conlogue (EUA) 13.84 x Lakey Peterson (EUA) 9.00HEAT 2: Sally Fitzgibbons (AUS) 12.93 x Malia Manuel (HAV) 12.60HEAT 3: Bronte Macaulay (AUS) 15.66 x Tatiana Weston-Webb (BRA) 10.90HEAT 4: Tyler Wright (AUS) 17.24 x Gabriela Bryan (HAV) 13.37HEAT 5: Carissa Moore (HAV) 14.60 x Alyssa Spencer (EUA) 12.07HEAT 6: Stephanie Gilmore (AUS) 14.90 x India Robinson (AUS) 13.23HEAT 7: Brisa Hennessy (CRC) 13.57 x Luana Silva (HAV) 12.26HEAT 8: Johanne Defay (FRA) 13.00 x Isabella Nichols (AUS) 11.26H1: Courtney Conlogue (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS)H2: Bronte Macaulay (AUS) x Tyler Wright (AUS)H3: Carissa Moore (HAV) x Stephanie Gilmore (AUS)H4: Brisa Hennessy (CRC) x Johanne Defay (FRA)