Quatro dezenas de portugueses vão competir no Estrella Galicia Caparica Surf Fest

Arranca esta terça-feira o Caparica Surf Fest, segunda de três provas europeias do circuito de qualificação da WSL. Depois da etapa de Santa Cruz, que foi vencida por Vasco Ribeiro, a ação segue, agora, para a Caparica onde 46 portugueses vão estar em ação, divididos por uma prova QS3000 masculina e uma QS1000 feminina.





Na prova feminina, vão estar a competir 11 surfistas portuguesas entre as cerca de 50 competidores em prova. Camila Cardoso, Leonor Fragoso, Carolina Santos, Francisca Veselko e Benedita Teixeira começam a participação logo na ronda inaugural, enquanto Gabriela Dinis, Carolina Mendes, Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot, Beatriz Carvalho e Mafalda Lopes têm entrada direta para a ronda 2, onde entram em ação todas as top seeds.Já na prova masculina, a armada lusa tem 36 representantes, seis deles com entrada direta para a ronda 4: Vasco Ribeiro, Guilherme Fonseca, Pedro Henrique, Afonso Antunes, Joaquim Chaves e Guilherme Ribeiro. Para a ronda 3 entram diretamente Martim Carrasco, João Vidal, Diogo Martins, Miguel Blanco, Francisco Carrasco, Eduardo Fernandes, Jácome Correia, Francisco Almeida, Martim Paulino, Miguel Matos e Luís Perloiro.Na ronda 2 vão estar em ação Rodrigo Chaves, Ruben Gonzalez, Halley Batista, Raul Bormann, Tomás Fernandes, Gabriel Ribeiro, Martim Nunes e José Champalimaud, enquanto Rafael Silva, Francisco Queimado, Henrique Pyrrait, Nic von Rupp, Jéjé Vidal, Elohe Alvarez, Daniel Nóbrega, Rodrigo Lebre, Sacha Garcia e Tomás Ribeiro entram em prova logo na ronda inaugural.A prova portuguesa tem um período de espera que vai de terça-feira a domingo, afigurando-se muito importante para as contas do ranking europeu de acesso às Challenger Series. Depois de Santa Cruz e Caparica, o calendário do QS na Europa conta apenas com mais uma prova, um QS1000 em Pantín, Espanha, no início de Julho.