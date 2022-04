Quatro portuguesas chegam aos quartos-de-final na Caparica

A Praia do Paraíso foi palco, esta sexta-feira, de uma jornada épica e recheada de emoções fortes ao longo de uns impressionantes 28 heats realizados de sol a sol, naquele que foi o quarto dia de ação no Caparica Surf Fest, prova do QS europeu, que é determinante para as contas de acesso ao circuito Challenger Series 2022. E Portugal viveu mais uma jornada muito positiva, sobretudo na prova feminina, onde os principais nomes deram show em ondas de qualidade.

Das nove surfistas que iniciaram o dia de hoje e após a realização de duas rondas, quatro delas conseguiram manter-se em prova, estando já nos quartos-de-final. Teresa Bonvalot, que já carimbou o título europeu feminino de forma antecipada, Kika Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins garantiram, assim, a maioria portuguesa na fase woman-on-woman.

Na ronda 3 as baixas até foram superiores às qualificações, com Carolina Mendes, Maria Dias, Beatriz Carvalho, Maria Salgado e Camila Cardoso a ficarem todas pelo caminho, embora com performances dignas de registo. Apenas Teresa, Mafalda, Yolanda e Kika conseguiram superar essa ronda em que se estrearam. E na ronda seguinte voltaram a fazê-lo com sucesso, sempre com grandes performances à mistura.

Teresa, Yolanda e Kika venceram de forma contundente os heats em que entraram na ronda 4 e Mafalda só não o fez porque foi segunda no mesmo heat em que esteve Teresa Bonvalot na água. Todas conseguiram scores altos durante o dia de hoje, com algumas notas excelentes pelo meio, como uma onda de 8 pontos de Teresa e uma de 8,60 de Mafalda.

As "Fantastic Four" do surf feminino nacional estão, assim, na luta pelo triunfo, mas só três delas poderão chegar às meias-finais, uma vez que nos quartos-de-final Yolanda Hopkins enfrenta Mafalda Lopes. Um duelo com um peso extra para Yolanda, que continua bem viva na luta pela qualificação para as Challenger Series. Algo que Teresa já tinha carimbado em Israel e Kika e Mafalda também já o fizeram durante este campeonato.

Com várias adversárias nesta luta a já terem ficado pelo caminho, com destaque para a alemã Rachel Presti, que chegou à Caparica no 5.º posto do ranking, mas que fecha, agora, de forma virtual o cut, com 3445 pontos. Yolanda, que chegou a esta prova, a última do circuito feminino, no 8.º posto, a apenas um do cut, e com 2700 pontos, necessita de chegar à final desta etapa para se juntar ao trio de compatriotas entre as sete qualificadas para as Challenger Series, onde estará em jogo, já a partir de Maio, o acesso ao circuito mundial de 2023.

Do lado masculino dos 13 surfistas que entraram nesta fase, apenas 6 conseguiram chegar à ronda 5, onde ainda estão em prova 32 surfistas. A eliminação com mais peso foi a de Francisco Almeida, que era o melhor português no ranking europeu à partida para esta etapa. Além do surfista da Costa de Caparica, também ficaram pelo caminho Eduardo Fernandes, Jácome Correia, Henrique Pyrrait, Martim Paulino, Guilherme Ribeiro e Miguel Blanco.

Apesar do saldo ser negativo, a armada lusa masculina segue com boas perspetivas para as fases finais do evento, sendo liderada pelo campeão europeu em título, Vasco Ribeiro. A ele juntam-se Afonso Antunes, Pedro Henrique, Guilherme Fonseca, Luís Perloiro e Joaquim Chaves, que foi um dos surfistas em maior destaque esta sexta-feira, depois de ter conseguido uma onda de 8,33, que o ajudou a vencer o heat 11, onde deixou o francês, ex-top mundial e campeão mundial ISA em título Joan Duru, eliminando ainda Miguel Blanco e o espanhol e residente em Portugal Gony Zubizarreta.

Nos homens as contas pelas Challenger Series são mais complexas, com todos os surfistas ainda em prova a precisarem de resultados fortes para partirem para a última prova do circuito masculino, na próxima semana em Santa Cruz, com possibilidades de figurarem no top 9. Guilherme Fonseca e Pedro Henrique são, por agora, os que estão mais perto dessa luta, embora Vasco Ribeiro possa estar salvaguardado por um eventual wildcard que a WSL Europa tem disponível, não só por ter estado lesionado no início da temporada, mas também por todo o estatuto que tem.

Depois de hoje o mar já ter oferecido condições para grandes scores e notas excelentes, as ondas deverão continuar a crescer para o fim-de-semana, onde vão ser coroados os campeões do Caparica Surf Fest. A chamada para sábado está marcada para as 7 horas para a prova masculina e para as 10 horas para a prova feminina. E com somente 26 heats pela frente poderá haver margem para a ação terminar já amanhã.

Quartos-de-final femininos:

H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Ariane Ochoa (ESP)

H2: Yolanda Hopkins (PRT) x Mafalda Lopes (PRT)

H3: Vahine Fierro (FRA) x Pauline Ado (FRA)

H4: Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA)

Ronda 5 masculina:

H1: Charly Martin (FRA) x Thomas Debierre (FRA) x Gatien Delahaye (FRA) x Afonso Antunes (PRT)

H2: Tim Bisso (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x Marc Lacomare (FRA) x Mathis Crozon (FRA)

H4: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Samuel Ido De Souza (BRA) x Adur Amatriain (ESP) x Vasco Ribeiro (PRT)

H6: Ian Fontaine (FRA) x Marco Mignot (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Kauli Vaast (FRA)

H7: Tiago Carrique (FRA) x Guilherme Fonseca (PRT) x Vicente Romero (ESP) x Ramzi Boukhiam (MAR)

H8: Luke Dillon (GBR) x Luís Perloiro (PRT) x Justin Becret (FRA) x Leon Glatzer (ALE)