Quatro portugueses avançam nas repescagens do Mundial de juniores

Quatro portugueses asseguraram na terça-feira a permanência no quadro de repescagens do campeonato do mundo de surf de juniores, que está a decorrer em Huntington Beach, na Califórnia.Salvador Couto, Miguel Matos e Mafalda Lopes, em sub-18, e Guilherme Ribeiro, em sub-16, venceram os seus 'heats' e prosseguem em competição.Em sub-18, competição em que Diogo Martins está na terceira ronda do quadro principal, Salvador Couto avançou para a terceira eliminatória de repescagem, enquanto Miguel Matos ainda vai disputar o seu 'heat' na segunda.No mesmo escalão do setor feminino, Mafalda Lopes foi a única a competir na terça-feira e venceu a sua bateria, juntando-se a Gabriela Dinis e Mariana Garcia na segunda ronda das repescagens.Joaquim Chaves e Afonso Antunes vão disputar a terceira ronda da competição principal de sub-16, categoria em que, na terça-feira, Guilherme Ribeiro assegurou a passagem para a mesma eliminatória, mas das repescagens.Francisca Veselko, Concha Balsemão e Carolina Santos ainda esperam para disputar a segunda ronda do quadro de repescagens de sub-16."Depois de um último dia tão negativo para Portugal, com vários atletas a serem relegados para as repescagens, a equipa técnica teve de analisar e reagir. Demos novas diretrizes aos atletas, as quais eles cumpriram na perfeição com um resultado coletivo de 100% de sucesso. Foi um bom dia para a nossa seleção", sublinhou o selecionador adjunto de surf Pedro Simão, citado pela assessoria de imprensa federativa.