Quatro portugueses avançam para o dia das finais no Galiza Pro

Os surfistas portugueses Henrique Pyrrait e Pedro Henrique, em masculinos, e Carolina Mendes e Mafalda Lopes, no quadro feminino, garantiram este sábado a presença no dia das finais do Galiza Pro, evento de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), em Espanha.

Dos sete atletas lusos que competiram na quarta ronda, na competição masculina, apenas Henrique Pyrrait e Pedro Henrique conseguiram passar para a próxima fase da competição, enquanto, entre as competidoras portuguesas presentes na terceira ronda, houve duas a avançar e duas eliminações.

Na quinta ronda, do lado dos homens, Henrique Pyrrait vai disputar a segunda bateria contra os espanhóis Ruben Vitória e Adur Amatriain, e o francês Charly Martin, ao passo que Pedro Henrique está no terceiro 'heat' frente aos franceses Gaspard Larsonneur e Kauli Vaast e ao espanhol Vicente Romero.

Já na prova feminina, nos quartos de final, Carolina Mendes vai enfrentar a francesa Pauline Ado, na primeira bateria, enquanto Mafalda Lopes encara a espanhola Ariane Ochoa no terceiro 'heat'.

Depois de três dias sem ondas com qualidade para avançar com a competição, o Pantín Classic Galiza Pro voltou a contar hoje com muita ação, com os portugueses Joaquim Chaves, Francisco Almeida, Luís Perloiro, Afonso Antunes e Miguel Matos a ficarem pelo caminho (na ronda quatro), e Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot também a despedirem-se da prova (na terceira ronda).

A prova do circuito de qualificação europeu da WSL começou na terça-feira e termina no domingo na Praia de Pantín, na Galiza.