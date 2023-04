Quatro portugueses nas meias-finais do Caparica Surf Surf

Ficaram, esta sexta-feira, definidas as meias-finais do Caparica Surf Fest, etapa final do Qualifying Series europeu 2022/23, com a armada lusa em grande destaque, sobretudo na prova feminina. Portugal conseguiu colocar três surfistas nas meias-finais femininas, enquanto na prova masculina ainda conta com um representante na mesma fase da prova.Mafalda Lopes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins conseguiram vencer nos quartos-de-final, onde a única portuguesa eliminada foi Teresa Bonvalot, que saiu derrotada do duelo com Kika. Do lado masculino, Vasco Ribeiro conseguiu uma das melhores performances da manhã, vencendo o basco Adur Amatriain nos quartos-de-final e carimbando também presença no dia final da prova da Costa de Caparica.Nas meias-finais, Vasco Ribeiro vai enfrentar o francês Justin Becret, enquanto na outra meia-final há um duelo entre o marroquino Teva Bouchgua e o francês Marco Mignot. Na prova feminina já é certo que estará uma portuguesa na final, uma vez que Mafalda Lopes e Kika Veselko enfrentam-se na meia-final, enquanto no outro heat a já coroada campeã europeia Yolanda Hopkins defronta a francesa Pauline Ado.Com as últimas vagas para o circuito Challenger Series 2023 em jogo, a armada lusa feminina deu um passo importante para garantir três das quatro vagas em disputa, colocando um total de cinco surfistas nesta que é a segunda divisão do surf mundial e que dá acesso ao circuito mundial de 2024.Teresa Bonvalot já estava qualificada em virtude do ranking das Challenger Series do ano passado, enquanto Kika Veselko garantiu a entrada depois de se ter sagrado campeã mundial júnior no início do ano. Pelo ranking europeu, Yolanda Hopkins já estava qualificada, sendo que, em virtude dos resultados desta prova, Carolina Mendes, que perdeu antes dos quartos-de-final, também já está apurada.No ranking masculino as contas são bem diferentes, uma vez que mesmo que Vasco Ribeiro vença a prova portuguesa já não irá conseguir entrar dentro do top 8 que dá acesso direto ao circuito Challenger Series 2023. Dessa forma, Frederico Morais será o único representante português do lado masculino, em virtude de ter feito parte da elite do surf mundial no ano anterior.A chamada para o dia final do Caparica Surf Fest está marcada para as 9 horas deste sábado. Além da disputa pelas vagas europeias para as Challenger Series, também está de pé a possibilidade de o surf português conseguir a 11.ª vitória consecutiva no circuito feminino.