Reef Heazlewood e Molly Picklum triunfaram em Boomerang Beach

Reef Heazlewood e Molly Picklum foram os grandes vencedores do Great Lakes Pro, QS1000 que serviu de etapa inaugural do WQS 2021 e que terminou durante a madrugada desta sexta-feira em Boomerang Beach, na região australiana de Nova Gales do Sul. Um triunfo sem grande margem para dúvidas de dois dos maiores talentos da nova geração do surf australiano.





Depois de terem estado em destaque no arranque da temporada de 2020, sendo dos principais prejudicados pelo fim precoce da temporada em março, Heazlewood (13.º do ranking) e Picklum (6.ª do ranking) provaram que são dos principais candidatos a subirem brevemente à elite do surf mundial, arrancando na liderança dos rankings regionais com este triunfo.Com o dia final a iniciar-se com a realização dos quartos-de-final, Heazlewood começou forte, brindando os adversários com scores altíssimos e combinações pelo meio. Nos quartos-de-final somou 17,57 pontos, com uma onda de 9,57 pelo meio, para vencer o compatriota Nathan Cook. Nas meias-finais foram 17,15 pontos para vencer o ex-top do WCT e campeão em título deste evento, o também australiano Matt Banting.Por sua vez, Picklum foi em crescendo ao longo do dia final. Nos quartos-de-final eliminou a compatriota Kobie Enright, graças a um score de 12,60 pontos, onde se inclui uma onda de 9 pontos. Já nas meias-finais serviu um score de 14 pontos no embate frente à experiente Philippa Anderson, uma das competidoras mais experientes do WQS.Na grande final, Heazlewood teve pela frente o heat mais equilibrado frente a Jordan Lawler, mas a balança acabou por pender para o jovem surfista de 21 anos, com 15,50 pontos contra 14,10 do rival. Já na prova feminina Molly Picklum, de apenas 18 anos, somou 15 pontos para bater facilmente Sophie McCulloch (9,10).Esta prova ficou ainda marcada pela surpreendente performance da jovem portuguesa Concha Balsemão, que terminou num honroso 9.º posto, caindo apenas na 4.ª ronda, já às portas dos quartos-de-final e do dia final em Boomerang Beach.A perna australiana do circuito WQS vai prosseguir em Nova Gales do Sul, onde se realizam mais três eventos. O próximo começa já no domingo em Port Stephens e é igualmente um QS1000. Segue-se outro QS1000 em Maroubra e, por fim, um QS3000 em Avoca Beach. Em prova já não vai estar Concha Balsemão, que se prepara para iniciar as aulas na Universidade.