Registo de confrontos dá empate entre Frederico Morais e Gabriel Medina

Quando voltar a entrar na água em Merewether Beach, Frederico Morais vai ter pela frente nada mais, nada menos que o bicampeão mundial brasileiro Gabriel Medina. O duelo vai acontecer no heat inaugural dos oitavos-de-final da Newcastle Cup e promete ser uma intensa batalha lusófona.

Se à partida ter pela frente um dos maiores nomes do surf mundial pode parecer intimidatório, a verdade é que em termos estatísticos e do historial de confrontos entre ambos, as contas são mais animadoras. Aliás, este duelo em Newcastle vai mesmo servir para desempatar a contenda entre a super estrela brasileira e o surfista português.

Este será o sétimo embate entre ambos no circuito mundial, com alguns deles a terem outro interveniente pelo meio. E até ao momento, Kikas venceu Medina em três ocasiões, perdendo noutras tantas vezes. Curiosamente, Frederico chegou a ter vantagem neste duelo por 3-0 e a ser um dos surfistas que melhor fez frente ao brasileiro, sendo que desses três triunfos um foi conseguido como wildcard e os outros dois, no ano de rookie, resultaram na eliminação do brasileiro.

Histórico dos duelos entre Frederico Morais e Gabriel Medina:

- 2016 Portugal – Kikas, ainda como wildcard, venceu Gabriel Medina na ronda inaugural, num heat em que também estava o norte-americano Conner Coffin;

- 2017 Bells Beach – Kikas venceu Medina na ronda 3 em Bells, com 13,94 contra 13,57, eliminando o brasileiro;

- 2017 J-Bay – No célebre campeonato em que chegou à final, Kikas eliminou Medina nas meias-finais, com um score de 17,37 pontos contra 14,70;

- 2018 Bells Beach – Foi por pouco que Kikas não repetiu a gracinha do ano anterior, perdendo nos quartos-de-final para Medina por apenas 0,73 pontos e perdendo aí a invencibilidade frente ao brasileiro;

- 2018 Portugal – Novamente em Peniche e a três, mas na ronda 4. Desta feita, Medina venceu a bateria e Kikas acabou eliminado, numa bateria que contava ainda com o francês Michel Bourez;

- 2019 J-Bay – Medina e Kikas cruzaram-se novamente na etapa sul-africana, desta vez na ronda inaugural, com o brasileiro a vencer a bateria que também contava com o francês Joan Duru;

A verdade é que, desde 2011, ano de entrada de Medina no WCT, apenas 11 surfistas venceram mais vezes Medina que o nosso Frederico Morais. E falamos de nomes bem experientes e sonantes do surf mundial: Italo Ferreira (9), Julian Wilson (9), Adriano de Souza (8), Owen Wright (6), John John Florence (6), Jeremy Flores (5), Mick Fanning (5), Kelly Slater (4), Josh Kerr (4), Ace Buchan (4) e Kolohe Andino (4).

O favoritismo neste novo duelo até pode pertencer ao vice-campeão mundial em título, mas Kikas já provou nas primeiras rondas que está em boa forma e eliminar top seeds é com ele. Resta frisar que quem sair vencedor desempata o histórico de confrontos e marca encontro com o vencedor do heat entre o brasileiro Adriano de Souza e australiano Julian Wilson nos quartos-de-final.