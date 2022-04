Regressado Mick Fanning elimina líder mundial em Bells Beach

Bells Beach ofereceu, esta madrugada de quinta-feira, um dia épico de ação, com a realização da ronda 3 masculina. Uma jornada recheada de drama e de pontuações excelentes. As longas e históricas direitas australianas ofereceram condições incríveis para os melhores surfistas do Mundo corresponderem com um dos melhores dias de surf do ano. John John Florence deu show e venceu um dos heats do ano, novamente frente ao rookie João Chianca. Já Mick Fanning, que está a aproveitar da melhor forma o wildcard concedido, bateu o líder mundial Kanoa Igarashi. Mas a concorrência não aproveitou, com muitas surpresas entre os 16 heats disputados.Além de Igarashi, também Kelly Slater acabou por ser eliminado com muita emoção à mistura, perdendo a oportunidade de ouro para recuperar a licra amarela. A grande surpresa da temporada, o havaiano Barron Mamiya, um verdadeiro intruso a viver um conto de fadas, também foi eliminado, tal como Caio Ibelli, Griffin Colapinto e Jordy Smith. Contas feitas, do top 10 mundial sobram apenas Filipe Toledo, que, de forma silenciosa, é o surfista melhor posicionado para atacar a liderança do ranking, Italo Ferreira e ainda um John John Florence que está em ritmo demolidor.As notas falam por si: Dos 32 surfistas que estiveram em ação apenas quatro deles não conseguiram ter um score na casa dos dois dígitos, embora nenhum deles abaixo de 8,60. E entre os 16 vencedores das baterias realizadas apenas Samuel Pupo fez um score abaixo de 13 pontos. Aliás, basta observar que os 13,43 pontos com que Frederico Morais foi eliminado por Callum Robson, só dariam o triunfo ao português precisamente nesse heat vencido pelo Pupo mais novo frente a Jake Marshall, o único duelo a destoar num dia soberbo.As condições tiveram momentos altos e baixos, também devido à ação da maré. Mas, no geral, houve grandes momentos de surf. E aqui a cabeça de todos só pode pensar em mais um grandioso duelo entre John John Florence e João Chianca. O entusiasmante rookie brasileiro, tal como em Pipe, esteve novamente perto de eliminar a estrela havaiana. Contudo, na última onda que surfou na bateria, Florence arrumou a questão com um 9,93 pontos. John John conseguiu uns incríveis 18,86 pontos. Mas nem por isso Chianca ficou em combinação, terminando a bateria com 17,73 pontos.Se para John John Florence esta é mais uma prova que está de regresso à melhor forma e um bálsamo para atacar os lugares cimeiros do ranking, para Chianca não deixa de ser mais um momento inglório. Apesar de estar a impressionar tudo e todos e de ser dos poucos surfistas que entusiasma ver surfar, além dos candidatos, o jovem brasileiro continua em situação delicada no ranking, a par do nosso Kikas. Eliminado por Florence nos oitavos-de-final e depois por Seth Moniz em Sunset e Conner Coffin em Portugal, Chianca ainda não fez qualquer score abaixo dos 10 pontos nesta sua estreia na elite mundial.Por muito azar, Chianca não tem conseguido traduzir as suas incríveis performances em resultados expressivos. É ele, mais do que ninguém, uma das provas contra a eficiência deste cut que se aproxima a meio do ano, já após a próxima etapa. Margaret River é um palco ideal para um surfista como João Chianca. Mas se não conseguir um resultado forte, o Tour vai perder um dos poucos surfistas que conseguiu trazer sangue novo e emoção ao circuito. E que se bate de igual para igual com qualquer um dos favoritos.Entre os outros vencedores do dia, destaque para as performances de Ethan Ewing, Morgan Cibilic, Miguel Pupo e Jack Robinson. Todos dispostos a aproveitar as baixas entre os homens da frente do ranking. Bells promete baralhar as contas, não só do cut como da luta pelo top 5 final. E como mais ondas prometedoras pelo caminho, os heats em perspetiva para os oitavos de final fazem-nos prever mais dois dias excitantes de surf pela frente. O prato forte parece ser o embate entre John John e Morgan Cibilic, com a possibilidade de um duelo entre Florence e Toledo nos quartos-de-final e com a licra amarela na mira para ambos.Rip Curl Pro Bells Beach Men’s Round of 32 Results:HEAT 1: Owen Wright (AUS) 13.67 DEF. Griffin Colapinto (USA) 12.34HEAT 2: Nat Young (USA) 13.50 DEF. Caio Ibelli (BRA) 8.60HEAT 3: Jackson Baker (AUS) 14.60 DEF. Jordy Smith (ZAF) 10.90HEAT 4: Ethan Ewing (AUS) 15.73 DEF. Lucca Mesinas (PER) 9.90HEAT 5: Filipe Toledo (BRA) 15.16 DEF. Mikey Wright (AUS) 14.67HEAT 6: Connor O'Leary (AUS) 13.46 DEF. Ezekiel Lau (HAW) 13.26HEAT 7: John John Florence (HAW) 18.86 DEF. Joao Chianca (BRA) 17.73HEAT 8: Morgan Cibilic (AUS) 14.93 DEF. Barron Mamiya (HAW) 13.50HEAT 9: Mick Fanning (AUS) 15.77 DEF. Kanoa Igarashi (JPN) 14.83HEAT 10: Callum Robson (AUS) 15.27 DEF. Frederico Morais (PRT) 13.43HEAT 11: Miguel Pupo (BRA) 15.80 DEF. Deivid Silva (BRA) 15.53HEAT 12: Kolohe Andino (USA) 14.10 DEF. Jadson Andre (BRA) 14.06HEAT 13: Imaikalani deVault (HAW) 13.84 DEF. Kelly Slater (USA) 13.77HEAT 14: Jack Robinson (AUS) 16.17 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 9.90HEAT 15: Samuel Pupo (BRA) 10.10 DEF. Jake Marshall (USA) 9.17HEAT 16: Italo Ferreira (BRA) 14.00 DEF. Ryan Callinan (AUS) 13.00Rip Curl Pro Bells Beach Men’s Round of 16 Matchups:HEAT 1: Owen Wright (AUS) vs. Nat Young (USA)HEAT 2: Jackson Baker (AUS) vs. Ethan Ewing (AUS)HEAT 3: Filipe Toledo (BRA) vs. Connor O'Leary (AUS)HEAT 4: John John Florence (HAW) vs. Morgan Cibilic (AUS)HEAT 5: Mick Fanning (AUS) vs. Callum Robson (AUS)HEAT 6: Miguel Pupo (BRA) vs. Kolohe Andino (USA)HEAT 7: Imaikalani deVault (HAW) vs. Jack Robinson (AUS)HEAT 8: Samuel Pupo (BRA) vs. Italo Ferreira (BRA)Rip Curl Pro Bells Beach Women’s Quarterfinal Matchups:HEAT 1: Courtney Conlogue (USA) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)HEAT 2: Bronte Macaulay (AUS) vs. Tyler Wright (AUS)HEAT 3: Carissa Moore (HAW) vs. Stephanie Gilmore (AUS)HEAT 4: Brisa Hennessy (CRI) vs. Johanne Defay (FRA)