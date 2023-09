Regresso do Pro Júnior Europeu com 28 portugueses

Tem início, esta quarta-feira, o Pro La Torche, segunda etapa do circuito europeu Pro Júnior da World Surf League, que vai contar com 28 jovens surfistas portugueses em prova. Depois de ter arrancado em Maio passado, em Marrocos, o circuito regressa, agora, para a perna de final de verão, nas ondas da região da Bretanha, em França.Após um arranque prometedor em Casablanca, a armada lusa chega a este evento bem representada e com muitas aspirações no ranking, que apura dos dois melhores surfistas masculinos e femininos para representarem a Europa no Mundial Júnior da WSL.Com Afonso Antunes no 2.º posto do ranking masculino, Francisco Ordonhas em 3.º e Joaquim Chaves em 9.º lugar, assim como Maria Salgado no 2.º lugar do ranking feminino e Gabriel Dinis no 5.º, as expectativas são altas para o surf nacional, embora Afonso Antunes seja a grande ausência no evento gaulês.Portugal vai, assim, contar com 20 surfistas na prova masculina e 8 na prova feminina. Maria Salgado e Gabriela Dinis são as únicas representantes lusas com entrada direta para a ronda 2, uma vez que beneficiam do estatuto de top seeds, enquanto Constância Simões, Teresa Pereira, Maria Dias, Lua Escudeiro, Érica Máximo e Carlota Chaveiro iniciam a prestação na ronda inaugural.Já do lado masculino, Joaquim Chaves, Martim Nunes, Francisco Ordonhas, Martim Fortes, Francisco Mittermayer e Matias Canhoto entram diretamente para a ronda 3, enquanto Salvador Costa, Afonso Pinto, Francisco Queimado e João Roque Pinho iniciam a participação na ronda 2. Na ronda inaugural estão Bruno Amado, Diogo Bravo, Mário Leopoldo, Guilherme Costa, Joaquim Trindade, Zé Champalimaud, Tiago Guerra, Tiago Stock, Jaime Veselko e Salvador Vala.Após esta etapa, o circuito Pro Júnior Europeu segue na próxima semana para a Galiza, com a Corunha a receber a terceira etapa, que também poderá ser a última, uma vez que, até ao momento, não estão previstos mais eventos da categoria júnior na Europa.