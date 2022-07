Revelada equipa portuguesa para o Eurosurf Júnior

Foi esta quinta-feira anunciada a composição da Seleção Nacional portuguesa que vai competir no Eurosurf Júnior de Santa Cruz. O selecionador nacional David Raimundo optou por manter grande parte da base da equipa que disputou o Mundial Júnior ISA, onde Portugal conquistou o 8.º posto da geral, fazendo apenas uma alteração.A troca de Francisco Mittermayer por Francisco Queimado em Sub-18 masculinos é a grande novidade nos eleitos portugueses, com destaque ainda para a ausência de peso de João Maria Mendonça. O jovem talento algarvio tem estado de regresso à competição nos últimos meses e na passada semana venceu a segunda e última etapa do Pro Júnior nacional, manifestando aí a ambição de estar entre os eleitos para este Eurojúnior. Algo que acabou por não acontecer.Acresce ainda à equipa nacional dois atletas de longboard, Aurora Dantas na prova feminina e Frederico Carrilho na prova masculino, que ajudam assim a compor todo o elenco com que Portugal vai atacar a prova que arranca já no próximo dia 16 de Julho, em Santa Cruz.Depois do 3.º posto alcançado na última edição, em 2018, o selecionador nacional David Raimundo não esconde que o objetivo para este ano passa por vencer o evento. "O objetivo é sempre ganhar, mas sabemos que temos uma missão complicada pela frente", salientou o histórico líder da equipa das quinas."França e Espanha, os nossos históricos rivais europeus, mostraram no Mundial de El Salvador que estão muito fortes, mas, além destes tradicionais adversários, percebemos que Itália, Alemanha e até outras nações de meio da tabela, apostaram muito forte nos últimos anos e estão aí para se meter na corrida. Seja como for, confiamos muitíssimo na capacidade deste grupo, temos um espírito de equipa inigualável e estou muito otimista para a intensa semana de competição que nos espera", frisou Raimundo.O presidente João Aranha, que estará no terreno a acompanhar a par e passo a evolução da competição, também está confiante para a prestação portuguesa, tanto em termos coletivos como individuais. "O mundo do surf mudou nestes anos de paragem da pandemia, com alguns países a investir fortemente devido à integração do nosso desporto nos Jogos Olímpicos. Um investimento que não tem sido acompanhado no nosso país, infelizmente. Mas continuamos a ser uma potência europeia e mundial, com condições naturais e capital humano de valor inestimável e esperamos poder ver esses trunfos transformados em resultados por esta equipa que nada tem a ver com de 2018, naturalmente, e que foi quase completamente construída de base para o Mundial de El Salvador. Agora, com mais experiência neste tipo de provas, penso que veremos ainda melhores desempenhos dos nossos surfistas."Longboard Feminino: Aurora Dantas (SCP)Longboard Masculino: Frederico Carrilho (NOCAS)Sub16 Feminino: Erica Mendonça (LOMBOS), Maria Dias (ASCC) e Maria Salgado (ASSC)Sub16 Masculino: Jaime Veselko (Sporting CP), Martim Fortes (ESC) e Matias Canhoto (PPSC)Sub18 Feminino: Beatriz Carvalho (ASCC), Benedita Teixeira (Sporting CP) e Gabriela Dinis (LOMBOS)Sub18 Masculino: Francisco Mittermayer (ESTORIL PRAIA), Francisco Ordonhas (LOMBOS) e Martim Nunes (LOMBOS)