Revelada lista de inscritos para o Júnior Pro Espinho

Espinho prepara-se para receber a etapa única que em 2020, excecionalmente, vai decidir os campeões europeus juniores da WSL e a lista de inscritos do evento nortenho já está disponível, com dezenas de portugueses entre o elenco.





O atual líder do ranking nacional Afonso Antunes, na prova masculina, e a atual campeã nacional Sub-18 Kika Veselko, do lado feminino, apresentam-se como os líderes da armada lusa, que de 6 a 9 de Outubro, enfrenta os melhores surfistas europeus da categoria nas já famosas direitas da Baía de Espinho.Ao todo, entre as 64 vagas para a prova masculina, Portugal vai estar representado por 16 surfistas. A Afonso juntam-se ainda outras esperanças do surf nacional, como Joaquim Chaves, Martim Paulino, Guilherme Ribeiro, Martim Nunes, João Vidal, Martim Ferreira, Daniel Nóbrega, Gabriel Ribeiro, Rodrigo Lebre, Rodrigo Chaves, Ricardo Brandão, Francisco Ordonhas, Salvador Costa, José Maria Ribeiro e Martim Carrasco.Disponíveis estão ainda dois wildcards, que poderão também ser oferecidos a surfistas portugueses. Até porque há ainda vários representantes lusos em lista de espera. Entre os 30 surfistas que aguardam por desistências ou falhas de última hora estão Guilherme Costa (1.º da lista), Lourenço Sousa (5.º), João Roque Pinho (15.º), Francisco Queimado (21.º), Santiago Graça (22.º) e João Crespo (27.º).Já na prova feminina são cinco as surfistas a conseguirem uma das 32 vagas disponíveis, havendo ainda dois wildcards por entregar. A Kika Veselko juntam-se Carolina Santos, Benedita Teixeira, Maria Chaves e Beatriz Carvalho. Destaque ainda para a presença da campeã nacional Sub-16 Gabriela Dinis no primeiro lugar da lista de alternates, enquanto Camila Cardoso é a oitava.Afonso Antunes chega a este evento como uma dos favoritos ao título europeu, sendo o número 2 do seeding, apenas atrás do francês de origem taitiana e atual campeão europeu júnior em título, Kauli Vaast. Joaquim Chaves, por sua vez, surge como quarto cabeça-de-série. Do lado feminino, Carolina Santos surge com o melhor seeding entre as portuguesas, sendo a número 10 da lista. Em jogo está a sucessão de Mafalda Lopes como campeã europeia júnior.