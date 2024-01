Revelado elenco final do Capítulo Perfeito powered by Billabong 2024

Terminou esta segunda-feira a votação para eleger os surfistas portugueses que vão participar na 10ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong, evento que vai juntar alguns dos melhores tube riders nacionais e internacionais num dia de ondas perfeitas na praia de Carcavelos, em Cascais.

Na categoria Open, os nomes mais votados pelo público foram, por ordem, Pedro Boonman, Francisca Veselko e João Maria Mendonça.

Num ano em que a lista de atletas nacionais incluiu pela primeira vez representação feminina, Kika Veselko, atual campeã mundial júnior pela World Surf League (WSL), será assim a primeira mulher a competir no Capítulo Perfeito, protagonizando um momento histórico na cronologia do evento.

Já na categoria New Generation, o preferido dos fãs foi Salvador Vala.

Estes quatro (4) surfistas portugueses vão juntar-se aos onze (11) atletas já confirmados pela organização, incluindo os ex-campeões do evento – Anthony Walsh, Aritz Aranburu, Bruno Santos, Nic von Rupp, Tiago Pires e William Alliotti – e as estrelas do surf mundial que este ano receberam convite direto para entrar na prova – Balaram Stack, Dylan Graves, Michael February, Nathan Florence e Rob Machado.

O derradeiro competidor (wild-card) será definido numa prova de Trials promovida pela União das Freguesias de Carcavelos e Parede, que decorrerá amanhã, dia 10 de janeiro na praia de Carcavelos a partir das 07h30 e que irá apurar um surfista local para completar a lista definitiva de atletas que vão disputar a 10ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong.

Os surfistas portugueses que não foram selecionados permanecem vinculados ao evento como substitutos, podendo ser chamados a competir de acordo com as preferências do público (respeitando a ordem do número de votos) no caso de desistências quando for feita a chamada oficial para a prova.

PRICE MONEY

Em 2024, para além da vitória, vai estar em disputa uma premiação de 40.000€, valor inédito numa prova de ADN 100% português, ao qual acrescem 7500€ em prémios de performance: Melhor Tubo by 58SURF no valor de 2500€, Maior Score by Go Chill no valor de 2000€, Maior Wipeout by Nixon no valor de 500€ e o Prémio Ricardo dos Santos Atitude by Corona no valor de 2000€. O grande vencedor da prova receberá ainda um relógio Nixon 51-30 Chrono devidamente personalizado, numa edição especial de celebração dos 10 anos de Capítulo Perfeito. Entre os surfistas da categoria New Generation, que este ano vão voltar a participar num heat especial no dia da competição, estará também em jogo um cheque de viagem de 500€ oferecido pela Globalis e uma estadia de 7 dias no Hiddenbay Resort nas ilhas Mentawai, na Indonésia.

Depois de uma votação que rondou os 18 mil votos, está dado o pontapé de saída para esta competição especial que vai juntar surfistas de diferentes países e gerações nas melhores ondas que a costa portuguesa tem para oferecer, visando consagrar o melhor tube rider num duelo épico em ondas perfeitas. O período de espera para a realização do evento estende-se até 9 de março.

OS 16 FINALISTAS

Anthony Walsh (AUS)

Aritz Aranburu (ESP)

Balaram Stack (EUA)

Bruno Santos (BRA)

Dylan Graves (PR)

Francisca Veselko (PRT)

João Maria Mendonça (PRT)

Michael February (ZA)

Nathan Florence (HAV)

Nic von Rupp (PRT)

Pedro Boonman (PRT)

Rob Machado (EUA)

Salvador Vala (PRT)

Tiago Pires (PRT)

William Alliotti (FRA)

Vencedor dos Trials (a anunciar)

Substitutos Open (por ordem): Joaquim Chaves, Miguel Blanco, Luís Perloiro, João Guedes.

Substitutos New Generation (por ordem): Martim Fortes, Jaime Veselko, Simão Prazeres, Matias Canhoto e Salvador Catarino.