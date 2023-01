Revelado elenco final para o Capítulo Perfeito 2023

Ficou esta terça-feira a ser conhecido o elenco final de surfistas para o Capítulo Perfeito 2023, onde um leque de 16 surfistas composto por estrelas do surf internacional, nacional e da nova geração, vão competir pelos melhores tubos da temporada de inverno na praia de Carcavelos. Os cerca de 20 mil votos do público ajudaram a definir os surfistas portugueses que vão a jogo.Entre os quatro eleitos pelo público o grande destaque vai para Nic von Rupp, que foi o surfista mais votado pelo público. Ao antigo bicampeão do Capítulo Perfeito juntam-se ainda, por esta ordem de votação, Pedro Boonman, Miguel Blanco e ainda Tiago Pires, primeiro português a qualificar-se para a elite do surf mundial e vencedor da edição inaugural do Capítulo Perfeito, em 2012.A este lote de quatro estrelas do surf nacional junta-se ainda o jovem Salvador Vala, que foi o mais votado na categoria da nova geração, e também o algarvio João Maria Mendonça, que foi o surfista "salvo" pelo júri, entre os que ficaram fora dos lugares mais votados.Além disso, os votos ajudaram ainda a definir a ordem da lista de suplentes, caso existam baixas no dia do evento. Caso isso aconteça, Luís Perloiro será o primeiro a ser chamado ao evento, seguindo-se Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca, Martim Carrasco, Henrique Pyrrait, Filipe Jervis e Jácome Correia, por esta ordem. Já na categoria da nova geração, Francisco Mittermayer ficou com o estatuto de primeiro suplente.Estes seis surfistas portugueses vão juntar-se ao wildcard Aritz Aranburu, campeão em título do evento, e aos oito atletas estrangeiros já definidos pela organização: os australianos e ex-tops mundiais Adrian Buchan e Nathan Hedge, o brasileiro e campeão mundial de 2015 Adriano de Souza, o norte-americano e atual Pipe Masters Balaram Stack, os havaianos Clay Marzo e Torrey Meister, o sul-africano e ex-top mundial Michael February e ainda o brasileiro e também ex-bicampeão do Capítulo Perfeito Bruno Santos.Um último wildcard será atribuído numa prova de Trials promovida pela União das Freguesias de Carcavelos e Parede, que terá lugar em data a anunciar - dentro do período de espera da competição principal - e que irá apurar um surfista local de Carcavelos para completar a lista definitiva de atletas que vão disputar a 9ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong.Em 2023, além da vitória, vai estar em disputa um prize money global de 35 mil euros,incluindo 25 mil de premiação a distribuir pelos competidores e 10 mil em prémios de performance, onde é de realçar a atribuição de um novo troféu e prémio no valor de 2 mil euros para o primeiro surfista a sagrar-se tricampeão do Capítulo Perfeito powered by Billabong, proporcionando uma batalha dramática entre os dois únicos atletas que já venceram a prova duas vezes no passado: Aritz Aranburu, vencedor em 2016 e 2022, e Nic von Rupp, campeão em 2013 e 2014.Depois de uma votação que rondou os 20 mil votos, está dado o pontapé de saída para esta competição especial que vai juntar surfistas de diferentes países e gerações nas melhores ondas que a costa portuguesa tem para oferecer, visando consagrar o melhor tube rider num duelo épico em ondas perfeitas. O período de espera para a realização do evento estende-se até 9 de março.Adrian Buchan (AUS)Adriano de Souza (BRA)Aritz Aranburu (ESP)Balaram Stack (EUA)Bruno Santos (BRA)Clay Marzo (HAV)João Maria Mendonça (PRT)Michael February (ZA)Miguel Blanco (PRT)Nathan Hedge (AUS)Nic von Rupp (PRT)Pedro Boonman (PRT)Salvador Vala (PRT)Tiago Pires (PRT)Torrey Meister (HAV)Vencedor dos Trials (a anunciar)Substitutos Open (por ordem): Luís Perloiro, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca,Martim Carrasco, Henrique Pyrrait, Filipe Jervis e Jácome Correia.Substitutos Nova Geração (por ordem): Francisco Mittermayer, Martim Fortes, Matias Canhoto, Tiago Faria e Santiago Graça.