Revelados alguns dos participantes do French Rendez-Vous of Surfing

É já na próxima quarta-feira que regressa a ação da WSL a França, com a primeira das duas provas especiais que se realizarão nas ondas europeias – a segunda será em Portugal. O French Rendez-Vous of Surfing está marcado para acontecer de 23 a 25 de Setembro e já são conhecidos alguns dos competidores, que fazem parte da elite europeia do surf.





Aos surfistas franceses do Tour – Jeremy Flores, Michel Bourez e Johanne Defay -, vai juntar-se o norte-americano Kanoa Igarashi, que tem residência em Portugal. Todos eles fazem parte do elenco que também irá competir nas ondas portuguesas. Destaque ainda para a presença de Pauline Ado ou da taitiana e antiga campeã mundial júnior Vahine Fierro.Apesar de no anúncio não surgir o nome de Frederico Morais, o surfista português também deverá ser um dos eleitos para este evento, uma vez que é dos poucos surfistas europeus a fazer parte da elite mundial. Resta saber se haverá mais vagas para portugueses, como Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot ou Yolanda Hopkins.Entretanto, a organização francesa já anunciou os nomes dos dois wildcards, dando convites a duas jovens esperanças locais. Assim, Kauli Vaast, surfista de origem taitiana, e Juliette Lacome serão os surfistas convidados a enfrentar os tops mundiais, numa prova que conta com apenas 24 participantes (12 homens e 12 mulheres).Com o Atlântico a estar bem generoso em termos de ondas durante as últimas semanas, a expectativa é alta para esta prova francesa, que entra assim em contagem decrescente. Face à pandemia, a prova ocorrerá num local só a designar no dia do evento, de forma a evitar a presença de público. Toda a ação será transmitida em direto no site da WSL.