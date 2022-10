Revelados os adversários dos portugueses nas Challenger Series de Saquarema

Esta terça-feira tem início no Brasil o Saquarema Pro, a penúltima etapa do circuito Challenger Series, que define as vagas de qualificação para o circuito mundial de 2023. Em prova vão estar seis surfistas portugueses, com cinco representantes do lado feminino e um no masculino, e todos já conhecem os adversários que vão ter pela frente na ronda inaugural.Na prova masculina, Frederico Morais é o único português que vai competir no Maracanã do surf brasileiro, estando colocado no heat 5 da ronda inaugural, onde enfrenta o australiano e também ex-top mundial Liam O’Brien, o francês Tristan Guilbaud e o argentino Jose Gundesen. Kikas chega ao Rio de Janeiro a precisar de um resultado forte para continuar a alimentar o sonho da requalificação para a elite mundial.Destaque ainda para o regresso à competição de Gabriel Medina, que recebeu wildcard da organização e será um dos vários surfistas do circuito mundial em prova, a par dos também canarinhos Caio Ibelli, Miguel e Samuel Pupo e ainda Jadson Andre. Medina, Jadson e Miguel Pupo ficam, precisamente, na mesma metade do quadro de Frederico, o que poderá ser um handicap para o português à medida que for avançando na prova.Já do lado feminino o grande destaque português é Teresa Bonvalot, que chega ao Brasil no 7.º posto do ranking e muito perto do cut de qualificação, que se fixa no top 5 do ranking. Teresa vai abrir a prova feminina, uma vez que ficou colocada no heat 1, onde terá pela frente a havaiana e ex-top mundial Coco Ho e ainda duas jovens promessas brasileiras, Laura Raupp e Bruna Carderelli.Curiosamente, todas as representantes nacionais vão medir forças com surfistas brasileiras que foram convidadas para esta prova, uma vez que todos os 16 heats são compostos por wildcards. Algo que denota a grande ausência de surfistas qualificadas para estas Challenger Series, sendo que nesta etapa não há qualquer top mundial inscrita.Dessa forma, Mafalda Lopes vai ser a segunda portuguesa em ação, estando no heat 5, onde tem a companhia da norte-americana Sawyer Lindblad e das brasileiras Anne dos Santos e Kayane Reis. Segue-se Yolanda Hopkins no heat 7, que terá pela frente a alemã Rachel Presti, a brasileira Isabelle Nalu e a veterana ex-top mundial Silvana Lima.A bandeira portuguesa só regressa à água na reta final da ronda, com Carolina Mendes a surgir no heat 7, tendo pela frente a australiana Zahli Kelly, a basca Nadia Erostarbe e a brasileira Taina Hinckel. Kika Veselko vai fechar a ronda no heat seguinte, medindo forças com a australiana Sophie McCulloch, adversária direta de Teresa na luta pela qualificação, mas também com a ex-top mundial Chelsea Tuach, de Barbados, e a brasileira Yasmin Dias.