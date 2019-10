Revelados os eleitos da Seleção Nacional para o Mundial Júnior de Surf

Após o sucesso alcançado por Frederico Morais no recente Mundial ISA (Associação Internacional de Surf) que se disputou no Japão, onde Portugal conseguiu garantir uma vaga olímpica para Tóquio’2020, a Seleção Nacional prepara-se agora para competir em mais um mundial, mas, desta vez, no escalão júnior.A famosa praia de Huntington Beach, na Califórnia, vai receber esta importante prova por seleções que ao longo dos anos tem servido de embrião para vários talentos do surf mundial e que, segundo o selecionador nacional David Raimundo, vai servir também para "preparar as futuras gerações olímpicas".A prova realiza-se de 26 de outubro a 3 de novembro, e esta quarta-feira foi revelada a lista de eleitos do selecionador para representar Portugal nos Estados Unidos. Ao todo, serão 12 os surfistas que vão lutar por medalhas individuais, mas também pela classificação coletiva, onde a equipa das quinas defende o 10.º posto alcançado no ano passado, também em Huntington Beach.Entre os eleitos, destaque para Afonso Antunes, que será, certamente, um dos candidatos às medalhas na prova Sub-16 masculina. É mesmo em Sub-16 que a Seleção Nacional parece apresentar-se mais forte, com Francisca Veselko – que reside durante grande parte do ano na Califórnia - a também poder aspirar a um bom resultado no lado feminino.Destaque ainda para Mafalda Lopes na prova Sub-18 feminina, uma vez que a jovem surfista da Caparica chega a estes Mundiais na sequência do título europeu júnior da WSL, alcançado em meados de setembro.Lista de eleitos:Sub-16 feminino: Beatriz Carvalho, Francisca Veselko, Gabriela Dinis;Sub-16 masculino: Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Martim Paulino;Sub-18 feminino: Carolina Santos, Mafalda Lopes, Matilde Passarinho;Sub-18 masculino: Guilherme Ribeiro, João Vidal, José Champalimaud.