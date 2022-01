Revelados os surfistas convidados para o evento Cabo Raso Surf Sessions

Iniciou-se este sábado o período de espera da edição inaugural do evento especial Cabo Raso Surf Sessions. Um evento pensado e concebido pelo tetracampeão nacional Ruben Gonzalez e que visa mostrar todo o potencial da maior onda do concelho de Cascais. Com um período de espera que vai até 30 de Março e com o objetivo de realizar quatro distintas sessões em vários tipos de condições, o evento vai contar com vários nomes sonantes entre os convidados e com um prize-money total de 6 mil euros.

Este será um evento de surf livre, de natureza não competitiva, mas onde aqueles que apresentarem os melhores desempenhos serão premiados. Com quatro sessões programadas para terem lugar entre os dias 15 de Janeiro a 30 de Março, conforme as condições de mar e vento o permitam, as Cabo Raso Surf Sessions visam, mais uma vez, divulgar a onda do Cabo Raso, tanto entre surfistas como junto ao grande público.

"Já levei imensa gente a surfar ali, mas muitos ainda não foram", afirma Rúben. "Está na altura dos surfistas e do público descobrirem esta onda brutal que temos aqui em Cascais e que, em termos de atração turística, pode rivalizar até com sítios icónicos como a Boca do Inferno", afirma, referindo-se a um dos ex-libris da paisagem cascalense.

Para isso, o pioneiro do Cabo Raso irá contar com a ajuda de 28 surfistas nacionais e internacionais (24 homens e 4 mulheres), entre os quais estão grandes nomes como Tiago Pires, Nic Von Rupp e Vasco Ribeiro, entre os portugueses, ou Kiron Jabour, Pedro Scooby e o vencedor da última edição do Nazaré Tow Surfing Challenge, o brasileiro Lucas Chianca "Chumbo".

As sessões serão filmadas e divulgadas através dos canais de redes sociais do evento, nomeadamente YouTube, Instagram e Facebook, sob a designação geral Onda do Cabo Raso. As performances serão observadas e analisadas ao vivo por um trio de experts, incluindo dois juízes oficiais do quadro superior da Federação Portuguesa de Surf e por um ex-competidor com larga experiência em surf de ondas grandes, premiando os melhores surfistas segundo cinco categorias previamente estipuladas: melhor performance em tow-in (surf rebocado por motas de água), melhor performance feminina, melhor onda, maior onda apanhada a remar e melhor manobra, distribuindo uma premiação total de seis mil euros.

As Cabo Raso Surf Sessions também serão pretexto para promover os valores de preservação e sustentabilidade ambiental, organizando três ações de limpeza da orla costeira, incluindo a participação de convidados, atletas e escolas de surf. "Pela exposição às correntezas, e por ser um ponto onde passa imensa gente, para pescar ou só para apreciar a vista, as rochas à volta do pico estão sempre cheias de lixo", lamenta Ruben. "Gostava, por isso, de organizar ações de limpezas da zona, pondo de parte tudo o que for passível de reciclagem, de modo a ser trabalhado na forma de objetos de arte, promovendo a reutilização de lixo de maneira criativa e útil."

Cabo Raso Surf Sessions

Período de espera — 15 de Janeiro a 30 de Março





Formato

2 Sessões de surf performance em ondas entre 1,5 a 3 metros

2 sessões de big wave riding em ondas acima dos 3.4 metros

24 convidados de surf masculinos + 4 convidadas de surf feminino

12 concorrem ao prémio de onda grande

12 concorrem ao prémio de onda high-performance

4 concorrem ao prémio de melhor onda feminina





Convidados

António Silva, Eric Rebiere, Francisco Almeida, Francisco Laranjinha, Francisco Roque de Pinho, Guilherme Fonseca, Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, João Guedes, João de Macedo, José Champalimaud, Kiron Jabour, Lourenço Katzenstein, Lucas Chianca "Chumbo", Lucas Silveira, Martim Carrasco, Miguel Blanco, Neco Pyrrait, Nic Von Rupp, Pedro Calado, Pedro Scooby, Rafael Silva, Tiago Pires, Vasco Ribeiro.

Alternates: André Pedroso, António Laureano, Filipe Jervis, Francisco Alves, Gony Zubizarreta, Ruben Gonzalez.

Feminino: Camila Cardoso, Kika Veselko, Joana Andrade, Mafalda Lopes.





Prémios

Copimática Tow-in Best Wave Performance Award – 2000€ Malacopa Taco Bar Best Woman Wave Performance – 750€ Funbox Eco Lifestyle Brand Best Wave Performance Award – 1250€ The Base Surf Shop Biggest Paddle Wave Award – 1000€ (1,5 a 3 meters) Picture Organic Clothing Best Maneuver Award — 1000€ (1,5 a 3 meters)

As chamadas para o evento serão dadas 48 horas antes dos dias escolhidos, com ampla divulgação nas redes sociais do evento.