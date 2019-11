Revelados os surfistas que vão disputar o Capítulo Perfeito 2019/20

Surfistas escolhidos Surfistas escolhidos

Foi divulgada, esta segunda-feira, a lista final dos surfistas que vão competir no Capítulo Perfeito 2019/20, evento que está de regresso a Carcavelos e que irá ser colocado na água durante o melhor dia de ondas, dando privilégio aos tubos. Tiago Pires, Nic von Rupp ou Clay Marzo foram algumas das estrelas escolhidas por público de todo o Mundo.Foram mais de 40 mil votos para ajudar a definir o elenco final deste campeonato especial. Entre a lista inicial de surfistas portugueses, foram escolhidos como finalistas Tiago Pires, Nic von Rupp, João Guedes, Alex Botelho e o campeão nacional Miguel Blanco. A este lote junta-se ainda Pedro Boonman que recebeu um wildcard de "resgate" por parte da organização.Já entre o contingente de surfistas internacionais o destaque vai para o havaiano Clay Marzo, considerado um dos melhores tube riders do Mundo, cuja carreira competitiva foi afetada pelo facto de sofrer da síndrome de Asperger. A ele juntam-se ainda os brasileiros Pedro Scooby, Bruno Santos e Lucas Chumbo, o norte-americano Cory Lopez e o basco Aritz Aranburu. O surfista "resgatado" foi o norte-americano Balaram Stack.Destaque ainda para Afonso Antunes que foi o surfista da nova geração mais votado. Esta categoria foi criada a pensar nos mais novos, de forma a colocar um surfista júnior no evento. Entre os seis candidatos estavam alguns nomes internacionais, mas foi o jovem português, de 16 anos, a ser mais votado."Recebemos mais de 43 mil votos, de 92 países dos cinco continentes, o que espelha a adesão que o Capítulo Perfeito tem na comunidade do surf em Portugal e a nível mundial. Reunimos um cartaz de grandes nomes nacionais e internacionais, está garantido o espetáculo para esta edição do evento. Prova disso é a qualidade dos nomes que ficaram de fora, com quem daria para fazer mais um Capítulo Perfeito de excelência, "congratulou-se Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito.O francês William Aliotti, que foi o vencedor da última edição do Capítulo Perfeito, na Nazaré, e João Moreira, local da praia de Carcavelos, já tinham garantida a presença no evento através de wildcard. Os restantes surfistas que não integram o elenco principal ficam como substitutos, por ordem de votação. Serão chamados a competir no caso de desistências.Agora, resta espera pelo melhor dia de tubos em Carcavelos, com o período de espera a decorrer entre 17 de novembro e 31 de janeiro.