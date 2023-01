Revelados surfistas convidados para o Capítulo Perfeito 2023

Foi anunciada, esta quarta-feira, em conferência de imprensa a lista de surfistas para o Capítulo Perfeito 2023, com a grande novidade a ser o facto de apenas os surfistas portugueses estarem a votos, enquanto oito surfistas internacionais têm já lugar garantido no evento que se vai disputar em Carcavelos.A votação, que abriu esta tarde e decorre até domingo, permite ao público escolher quatro entre 12 surfistas portugueses e ainda um surfista de uma lista de talentos da nova geração do surf nacional. Entre os nomes desta lista de surfistas nacionais destacam-se Tiago Pires, Nic von Rupp ou o campeão nacional em título Guilherme Ribeiro.Já na lista de estrelas internacionais há nomes sonantes que se destacam, como o do campeão mundial de 2015 Adriano de Souza. Também os ex-tops mundiais Adrian Buchan, Michael February e Nathan Hedge estão entre os convidados. O norte-americano Balaram Stack, recém-sagrado campeão do Pipe Masters, no Havai, os havaianos Clay Marzo e Torrey Meister e o brasileiro Bruno Santos completam o elenco.À parte dos surfistas nacionais a votos e dos oito surfistas internacionais já escolhidos pela organização, haverá ainda três wildcards, sendo um deles para o basco Aritz Aranburu, campeão em título do evento. Os outros dois wildcards serão para o vencedor dos trials locais e ainda para um surfista nacional "repescado" pela organização entre os que não sejam escolhidos pelo público.Outra das grandes novidades é o aumento do prize-money, que sobe de 25 para 35 mil euros, com vários prémios individuais em jogo. Os prémios de performance da 9.ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong incluem Melhor Tubo by 58SURF no valor de 2500€, Maior Score by Go Chill no valor de 2000€, Best Portuguese Surfer by Joaquim Chaves Saúde no valor de 1000€, Maior Wipeout by Nixon no valor de 500€, o Prémio Ricardo dos Santos Atitude by Corona no valor de 1500€ e o Prémio Especial Tricampeonato by Madpizza no valor de 2000€. Entre os surfistas da categoria New Generation, que este ano vão participar num heat especial no dia da competição, estará ainda em jogo um cheque de viagem de 500€ oferecido pela Globalis e uma estadia de 7 dias no Hiddenbay Resort nas ilhas Mentawai, na Indonésia."Ano após ano temos tentado melhorar a lista de competidores de forma a garantir o maior espetáculo possível. Este ano, além dos surfistas nacionais, convidámos um conjunto de atletas internacionais que tem um pouco da nova geração do surf mundial e atletas que já deram várias provas em arenas com as condições que procuramos. O nosso trabalho começa agora, de monitorização das previsões, até encontrarmos um Carcavelos épico", disse Rui Costa, promotor do evento."Acompanho o Rui desde que o Capítulo Perfeito era só um sonho, uma ideia", recordou Tiago Pires, um dos atletas em votação. "Lembro-me da primeira edição, com uma tenda na areia e os juízes nem sabíamos bem onde estavam (risos). Hoje é um evento reconhecido internacionalmente, com um percurso inédito e brutal. Estou cheio de vontade de andar dentro dos tubos de Carcavelos e de competir contra excelentes surfistas e amigos", concluiu.A votação online para eleger os surfistas portugueses que vão entrar em prova está aberta desde as 18h00 de hoje, em www.capituloperfeito.com, e decorrerá até às 23h59 do próximo dia 8 de janeiro (domingo). Os resultados serão anunciados em direto no dia 9 (segunda-feira) pelas 21h40 no programa "Os Eleitos" transmitido pela SPTV3.Adrian Buchan (AUS)Adriano de Souza (BRA)Balaram Stack (EUA)Bruno Santos (BRA)Clay Marzo (HAV)Michael February (ZA)Nathan Hedge (AUS)Torrey Meister (HAV)PÚBLICO ESCOLHE 4 DE 12Filipe Jervis PereiraGuilherme FonsecaGuilherme RibeiroHenrique PyrraitJácome CorreiaJoão Maria MendonçaLuís PerloiroMartim CarrascoMiguel BlancoNic von RuppPedro Boonman CorreiaTiago PiresPÚBLICO ESCOLHE 1 DE 6Francisco MittermayerMartim FortesMatias CanhotoSalvador ValaSantiago GraçaTiago FariaAritz Aranburu (ESP)Vencedor dos Trials presented by UF Carcavelos Parede em memória de Dapin (a definir)Surfista Nacional salvo pela organização (a anunciar após o fim da votação)