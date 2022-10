Rio Waida garante qualificação para o CT de 2023 na Ericeira

Ainda faltam três etapas para terminar o circuito Challenger Series 2022, que esta semana veio até à Ericeira. Contudo, a meio da antepenúltima etapa, Rio Waida já garantiu a primeira vaga para o CT 2023. O feito do jovem surfista aconteceu depois de conseguir, esta terça-feira, mais um triunfo, que lhe rendeu a passagem à ronda 3 masculina.

Este é um feito inesquecível para Waida, que se torna no primeiro surfista indonésio da história a qualificar-se para a elite do surf mundial. Aos 22 anos, Rio Waida chegou à Ericeira já com dois triunfos, conseguidos nas etapas de Sydney e Ballito. Agora, já conseguiu, pelo menos, 1900 pontos. No total dos quatro melhores resultados do ano, Waida soma 22650 pontos, que o confirmam como rookie do CT em 2023.

"Sonhava com isto há muito tempo", começou por dizer Rio Waida, após ver oficializada a qualificação. "Ainda mal consigo acreditar. Estou muito feliz com este feito. Recebi o apoio de imensa gente da Indonésia e tenho a certeza que estão orgulhosos de mim. É especial ter sido o primeiro indonésio a chegar ao Tour e espero inspirar mais crianças a seguirem os seus sonhos. Tirei alguma pressão dos meus ombros, mas quero continuar a ter bons resultados, a começar aqui na Ericeira. Por isso, a festa vai ter de esperar", frisou Waida.

Festa indonésia à parte, esta terça-feira, houve mais ação com a realização da ronda 2 masculina, logo após o desfecho da ronda inaugural feminina. Um dos surfistas que continua em destaque e a marcar o ritmo é Kanoa Igarashi, que somou mais um triunfo robusto rumo à uma fase em que já só restam 24 surfistas em prova.

Ainda assim, o melhor score do dia pertenceu ao brasileiro Edgard Groggia, que conseguiu duas ondas excelentes e um total de 16,83 pontos. O também brasileiro Deivid Silva e o norte-americano Eithan Osborne foram outros dos destaque da jornada, onde se registaram ainda algumas eliminações surpreendentes, como a dos havaianos Zeke Lau e Imaikalani deVault, do norte-americano e top 5 mundial em 2021 Conner Coffin, do francês Michel Bourez ou do costarriquenho Carlos Muñoz, todos eles ex-tops mundiais.