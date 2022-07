Rio Waida vence em Ballito e fica a um passo da história

O surf indonésio voltou a festejar após mais um triunfo de Rio Waida nas Challenger Series. Depois de ter sido o vencedor da prova de Sydney, naquele que foi o maior marco da história da Indonésia em termos de provas internacionais, Waida voltou a fazê-lo, desta vez, em Ballito, na África do Sul, na terceira etapa da temporada. Dois triunfos consecutivos que colocam o jovem surfista na liderança destacada do ranking e com os dois pés praticamente dentro do CT 2023.

Já com uma almofada de 13 mil pontos para a linha do cut, que apura o top 10 para a elite mundial na próxima temporada, o pequeno fenómeno voador de Bali já pode começar a preparar a sua temporada de rookie no World Tour, naquela que será a primeira vez que um surfista indonésio vai competir a tempo inteiro no CT.

Em Ballito, Waida deu um verdadeiro festival de aéreos, que já tinha começado com o triunfo num super heat frente ao brasileiro Mateus Herdy, num duelo decidido por apenas 0,50 pontos. Já no dia final, Rio Waida começou por superado o havaiano e ex-top mundial Keanu Asing, depois de uma bateria em que contabilizou 14,60 pontos, contra 13,80 do adversário.

Na final da etapa sul-africana Rio Waida enfrentou a grande surpresa da competição, o jovem francês Gatien Delahaye, que com esta prestação entrou no top 10 do ranking. Ainda assim, Waida não deu azo a mais surpresas e somou 15,50 pontos, deixando o gaulês a precisar de 9,93 pontos para vencer a bateria. Um triunfo estrondoso para Waida, que confirmou que o sucesso de Sydney não foi obra do acaso.

Do lado feminino a história foi diferente, com a vitória a sorrir à australiana Molly Picklum, que procura o regresso ao CT, depois de ter saído no cut do meio do ano. No dia final Picklum esteve imparável e começou por vencer de forma convincente nos quartos-de-final frente à havaiana e antiga companheira de CT Bettylou Sakura Johnson, seguindo-se novo triunfo seguro nas meias-finais frente à jovem norte-americana Caitlin Simmers, atual líder do ranking feminino.

A final foi um duelo totalmente australiano e mais equilibrado, com Molly Picklum a vencer a compatriota e também ex-top mundial Macy Callaghan, com uma diferença de apenas 0,23 pontos entre ambas. Um triunfo que atirou Picklum para a vice-liderança do ranking, enquanto permitiu a Teresa Bonvalot fixar-se no 4.º posto, uma vez que a derrota de Callaghan na final só permitiu que a australiana subisse até ao 5.º lugar.