Rob Machado, Nathan Florence e… Kika Veselko entre as novidades do Capítulo Perfeito 2024

Foi, esta quinta-feira, anunciada a lista de surfistas convidados para o Capítulo Perfeito, que em 2024 vai celebrar a 10.ª edição, e entre as muitas novidades o destaque vai para a estreia de competidoras no feminino, com a campeã nacional e campeã mundial júnior em título Kika Veselko a fazer parte do elenco de surfistas nacionais que vão a votos do público.

"Já há muitos anos que acompanho o Capítulo Perfeito e estou muito contente por ser uma das candidatas a participar em 2024, podendo vir a ser a primeira mulher a fazê-lo. Quero muito competir neste grande evento pois vai ao encontro de uma vertente do surf em que tenho investido cada vez mais: os tubos. O facto de ir acontecer em Carcavelos, onde cresci a surfar, é muito especial para mim. Uma onda que requer muito respeito nos dias grandes, rasos e tubulares, mas, da minha parte, poderão contar com todo o meu comprometimento e atitude", garantiu Francisca Veselko, na conferência de imprensa de apresentação do campeonato.

Além disso, em 2024 o Capítulo Perfeito powered by Billabong também já vai contar com surfistas confirmados na competição, que não passarão pelo crivo da escolha do público. Nesse lote de surfistas estão dois nomes de peso do surf mundial, que vão fazer a estreia na prova que irá decorrer em Carcavelos: o norte-americano Rob Machado, antigo vice-campeão mundial e colega de geração de Kelly Slater, e o havaiano Nathan Florence, irmão do antigo bicampeão mundial John John Florence e um dos mais reputados youtubers e surfista de ondas grandes do planeta.

O norte-americano Balaram Stack, o porto-riquenho Dylan Graves e o sul-africano e ex-top mundial Michael February compõem a restante lista de surfistas internacionais com entrada direta neste evento especial português.

Quem também já está confirmado na prova especial de tubos são os portugueses Tiago Pires e Nic von Rupp, que beneficiam do estatuto de antigos vencedores da competição para "contornarem" a votação do público. Com eles estão também o brasileiro Bruno Santos, o francês William Aliotti, o basco Aritz Aranburu e o australiano Anthony Walsh.

Dessa forma, ficam a faltar definir apenas 5 dos 16 surfistas que vão a jogo na 10.ª edição do Capítulo Perfeito. E, tal como em anos anteriores, mas desta vez em menos escala, será o público a escolher. Na lista de surfistas nacionais, onde está Kika Veselko, saem 3 surfistas escolhidos, enquanto da lista da nova geração do surf nacional sai 1 eleito. A última vaga vai pertencer ao vencedor dos trials locais, que se realizam em Carcavelos antes do evento principal.

Outra importante novidade para 2024 é o aumento do prize money do evento para 40 mil euros, aos quais acrescem 7500€ em prémios de performance: Melhor Tubo by 58SURF no valor de 2500€, Maior Score by Go Chill no valor de 2000€, Maior Wipeout by Nixon no valor de 500€ e o Prémio Ricardo dos Santos Atitude by Corona no valor de 2000€. O grande vencedor da prova receberá ainda um relógio Nixon 51-30 Chrono devidamente personalizado, numa edição especial de celebração dos 10 anos de Capítulo Perfeito.

Entre os surfistas da categoria New Generation, que este ano vão voltar a participar num heat especial no dia da competição, estará também em jogo um cheque de viagem de 500€ oferecido pela Globalis e uma estadia de 7 dias no Hiddenbay Resort nas ilhas Mentawai, na Indonésia.

"Para assinalar 10 anos de crescimento e reconhecimento em Portugal e no estrangeiro, este ano convidámos todos os ex-campeões do Capítulo Perfeito, a quem devemos uma boa parte do sucesso deste evento. Para se juntarem a eles, reunimos um distinto grupo de surfistas entre a nova geração do surf mundial e autênticas lendas com inúmeras provas dadas no tipo de condições que procuramos. O nosso foco continua a ser os atletas, o que está patente no aumento do próprio prize money em 60%. Dez edições é um número especial e queremos honrá-lo com o maior espetáculo de surf que o nosso país consegue oferecer", vincou Rui Costa, promotor do evento.

A votação online para eleger os surfistas portugueses que vão entrar em prova já está a decorrer em www.capituloperfeito.com e prolonga-se até às 23h59 do próximo dia 8 de janeiro (segunda-feira), com os resultados a serem anunciados em direto no dia 9 (terça-feira) pelas 19h30 no programa "Os Eleitos" transmitido pela SPTV3.

O período de espera do Capítulo Perfeito 2024 inicia-se a 9 de Janeiro e prolonga-se até 9 de Março, com a organização a procurar o melhor dia de tubos para colocar a competição na água. O "sinal verde" para a prova acontecer será dado com 72 horas de antecedência.



CONVIDADOS DA ORGANIZAÇÃO



(ENTRADA DIRETA)



Anthony Walsh (AUS)

Aritz Aranburu (ESP)

Balaram Stack (EUA)

Bruno Santos (BRA)

Dylan Graves (PR)

Michael February (AFS)

Nathan Florence (HAV)

Nic von Rupp (PRT)

Rob Machado (EUA)

Tiago Pires (PRT)

William Alliotti (FRA)



ESCOLHIDOS DO PÚBLICO



SURFISTAS NACIONAIS – PÚBLICO ESCOLHE 3 DE 7



Francisca Veselko

João Guedes

João Maria Mendonça

Joaquim Chaves

Luís Perloiro

Miguel Blanco

Pedro Boonman Correia



NEW GENERATION – PÚBLICO ESCOLHE 1 DE 6



Jaime Veselko

Martim Fortes

Matias Canhoto

Salvador Catarino

Salvador Vala

Simão Prazeres



WILDCARD



Vencedor dos Trials presented by UF Carcavelos Parede em memória de Dapin (a definir)