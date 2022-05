Ronda 2 do Mundial Júnior atira seis portugueses para as repescagens

O terceiro dia de ação em El Salvador foi complicado e duro para as contas da Seleção portuguesa no Mundial Junior ISA. Num dia dedicado à realização da ronda 2 dos quadros principais de todas as quatro categorias em prova, a equipa lusa perdeu mais de metade dos participantes para as repescagens. Algo que não afeta as aspirações nacionais, uma vez que ainda tem todos os surfistas em prova, numa altura em que nenhuma seleção conseguiu chegar completa à ronda 3. No entanto, são já sete os surfistas lusos que só contam com mais uma "vida" nas ondas de El Salvador.Depois de na véspera Portugal ter perdido o primeiro surfista para as repescagens, com a queda de Beatriz Carvalho logo na ronda inaugural da prova Sub-18 feminina, desta vez foram seis os surfistas que caíram nas repescagens, sobrando apenas cinco representantes nos quadros principais. Jaime Veselko e Matias Canhoto, em Sub-16 masculinos, Francisco Ordonhas e Francisco Queimado, em Sub-18 masculinos, e Maria Salgado, em Sub-16 femininos, foram os surfistas bem-sucedidos da jornada.Maria Salgado, Francisco Ordonhas e Matias Canhotos foram os portugueses que mais brilharam, vencendo todos os seus heats, enquanto Jaime Veselko [na foto] e Francisco Queimado passaram na 2.ª posição. Destaque para Matias Canhoto, em Sub-16, que somou 11,97 pontos para vencer o heat 2 da ronda 2.Em sentido inverso, Martim Fortes (Sub-16 masculino), Érica Máximo e Maria Dias (Sub-16 feminino), Martim Nunes (Sub-18 masculino) e Gabriela Dinis e Benedita Teixeira (Sub-18 feminino) foram os surfistas arredados do quadro principal, num dia em que as ondas não colaboraram. De registar o facto de sobrar apenas uma surfista no quadro principal, neste caso em Sub-16, com as Sub-18 femininas a já estarem todas nas repescagens, que vão arrancar esta terça-feira.O dia 4 deste Mundial Júnior ISA vai iniciar-se, assim, com uma decisiva ronda 3, seguindo-se depois o início das repescagens, com a ronda inaugural, onde Portugal só terá em prova Beatriz Carvalho, que não deverá regressar já hoje à ação. Este será um dia marcado pelas primeiras eliminações do campeonato, começando a partir daqui a formar-se o ranking de seleções, onde Portugal aspira aos lugares cimeiros.Assim, as atenções nacionais vão estar centradas em Maria Salgado, que vai enfrentar a brasileira Isabelle Nalu, a espanhola Enara Palacios e a francesa Lilya Ambert no heat 2 da ronda 3 da prova Sub-16 feminina. Em Sub-18 masculinos Francisco Ordonhas e Francisco Queimado vão estar juntos no oitavo e último heat da ronda 3, onde têm a companhia do panamiano Kai Gale Grani e do israelita Uriel Uziel.Por fim, na prova Sub-16 masculina, Matias Canhoto é o primeiro a entrar em ação, logo no heat 2 da ronda 3, onde vai medir forças com o taitiano Toaura Haumani, com espanhol Afonso Suárez e com o argentino Joaquin Muñoz Larreta. Por fim, Jaime Veselko, o mais jovem da comitiva nacional, com apenas 13 anos, compete no oitavo e último heat da ronda, frente ao israelita Ido Hajaj, ao francês Inigo Madina e ao argentino Francisco Cosoleto.