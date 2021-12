Ruben Gonzalez organiza Cabo Raso Surf Sessions 2022

O Cabo Raso entrou no dicionário do surf nacional depois de algumas expedições de Ondas Grandes com Ruben Gonzalez na liderança. Agora, volvidos alguns anos, o tetracampeão nacional quer colocar esta onda ainda mais na ribalta. E promete fazê-lo com um evento inovador, que está pronto a ir para a água já em janeiro do próximo ano.

A 5 de Janeiro irá iniciar-se o período de espera, que se prolonga até 30 de Março. Pelo meio, acontecerão seis sessões com surfistas convidados, tanto nacionais como internacionais, e com muitos prémios em disputa. Sessões que tanto podem apelar ao tamanho do mar como à perfeição. Desde tow-in, à remada e aos tubos. Vai haver de tudo nestas Cabo Raso Surf Sessions 2022.

Ruben Gonzalez é o mentor de um projeto que visa enaltecer todo o potencial de uma onda que acredita ainda não ter sido totalmente explorada. O evento já saiu do papel e está pronto a ir para a água. Serão seis sessões durante o período de espera. Tempo suficiente? Ruben nem pestaneja. "Não tenho dúvida que o período de espera vai dar para fazer tudo. Em Novembro, por exemplo, com a qualidade de ondas que houve, tínhamos feito tudo numa semana apenas", argumenta.

"O Cabo Raso esteve sempre aqui, mas nunca se usufruiu realmente desta onda. Queríamos dinamizar este local tão específico, que para mim é super mágico. É uma onda diferente de todas as outras na linha de Cascais. Tanto dá para a vertente tow-in como para o surf normal na remada. Nesta costa é raro um sítio destes", frisou Ruben Gonzalez, sobre a razão que o levou a colocar este evento de pé.

Com um total de 28 surfistas convidados, entre eles quatro mulheres, Ruben desvenda alguns dos nomes que vão estar em ação, depois de terem dado o 'sim' ao convite do experiente surfista de Cascais. Em termos de portugueses, Nic von Rupp apresenta-se como um dos cabeças de cartaz, mas também João Guedes, Miguel Blanco, Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, José Champalimaud ou ainda Francisco Laranjinha, Francisco Almeida e Camila Cardoso, trio que o tem acompanhado nas últimas sessões por esta onda. "Apesar de ser o mentor, também sou um dos convidados", confirma Ruben, com uma gargalhada à mistura.

"Queremos dar conhecimento deste local aos surfistas portugueses, mas também aos estrangeiros. Não tenho, de todo, o intuito de atrair turismo. É mais no sentido de podermos usufruir do local e poder trazer atletas bons para se testarem neste tipo de mar", sublinhou Ruben Gonzalez, que tem já garantidos o havaiano Kiron Jabour e o brasileiro Lucas Silveira como convidados internacionais. Além de ter avançado também os nomes de Eric Rebiere e Lucas Chumbo, recente vencedor do Nazaré Tow Surfing Challenger, para uma sessão mais dedicada ao tow-in.

Os prémios em disputa neste evento serão os de Maior Onda Tow-in, Melhor Manobra, Melhor Onda Performance Masculina, Melhor Onda Performance Feminina e Maior drop em onda na remada. Todos eles com prize-money, que serão anunciados em breve. Ruben revelou ainda que já houve um investimento particular inicial e que existem alguns sponsors já associados aos prémios. As sessões serão anunciadas com 24 horas de antecedência e as imagens das sessões serão reveladas à posteriori.

"Antes de a pandemia chegar já tinha este objetivo, mas a pandemia deixou tudo parado. Agora, decidi retomar o projeto. Vamos tentar dar também uma preocupação ambiental ao evento, de forma a ajudar a proteger ao máximo a envolvência local. Vai haver limpeza do local e vai haver uma zona de convidados", explicou Ruben Gonzalez, antes de perspetivar a criação do formato de campeonato especial dentro de dois ou três anos.

Com várias sessões realizadas no Cabo Raso durante os últimos meses, Ruben Gonzalez está determinado em colocar esta onda ainda mais no mapa. A partir de 2022 essa vai ser uma nova realidade. Cabo Raso Surf Sessions estão a chegar e não há como não dropar esta onda!