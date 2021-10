Sai Marks e entra Kika Veselko no Roxy Pro France

A armada lusa recebeu um reforço de última hora para o Quiksilver e Roxy Pro France, terceira e penúltima etapa do novo circuito Challenger Series, que define as últimas vagas em disputa para o circuito mundial de 2022. Com a prova a arrancar já este sábado, esta sexta-feira ficou a ser conhecido o heat draw da prova francesa e quem os surfistas portugueses vão ter pela frente na estreia. Contudo, houve mais uma boa notícia: a campeã nacional Kika Veselko recebeu um convite de última hora e aumentou para seis o número de representantes nacionais que vão competir em Hossegor.





Esta entrada de Kika, que já tinha competido com wild-card na etapa portuguesa, deve-se ao facto de terem acontecido algumas desistências de última hora. Foi esse o caso da norte-americana Caroline Marks, uma das principais tops mundiais e que era uma das cabeças-de-cartaz para este evento. Dessa forma, a brasileira Tatiana Weston-Webb e a francesa Johanne Defay serão as únicas surfistas femininas em prova que já têm o lugar garantido na elite mundial do próximo ano, uma vez que ambas terminaram no top 5 mundial.Assim, Portugal vai ter quatro surfistas em prova do lado feminino e dois surfistas no lado masculino. Curiosamente, Vasco Ribeiro e Frederico Morais vão competir nos dois últimos heats da ronda inaugural masculina. Um posicionamento que pode fazer com que se enfrentem nas rondas seguintes, caso superem a primeira. Algo idêntico acontece na prova feminina, onde Kika Veselko e Teresa Bonvalot ficaram já colocadas na mesma bateria.No Roxy Pro France a primeira portuguesa em ação será Carolina Mendes, que ficou integrada no heat 2, onde terá a companhia da basca Ariane Ochoa, semifinalista na Ericeira, da australiana Philippa Anderson, e da francesa Tessa Thyssen. No heat 6 será a vez de Yolanda Hopkins, que é a melhor portuguesa do ranking, no 16.º posto, entrar em cena, medindo forças com a norte-americana Alyssa Spencer, a peruana Sol Aguirre e a ex-top mundial Chelsea Tuach, de Barbados.Por fim, no heat 13 a armada lusa vai estar representada por Teresa Bonvalot e Francisca Veselko, com ambas a terem de enfrentar a sempre difícil oposição da australiana e top mundial Keely Andrew, que procura requalificar-se para a elite mundial através deste circuito, e também da jovem norte-americana Samantha Sibley. As duas primeiras de cada heat avançam para a fase seguinte.Já no Quiksilver Pro France, Vasco Ribeiro será o primeiro a competir nas ondas de Hossegor, ele que é o único surfista português a lutar neste circuito pela qualificação para o circuito mundial de 2022, ocupando atualmente o 27.º posto do ranking. Na estreia, o Vasco vai competir frente ao australiano Reef Heazlewood, ao francês Tim Bisso e ao havaiano Mason Ho no heat 23.Por sua vez, Frederico Morais, que está nesta prova apenas para ganhar ritmo, uma vez que já tem lugar garantido no CT do próximo ano, em virtude de ter terminado o ano de 2021 como 10.º do Mundo, vai entrar em ação no 24.º e último heat da ronda inaugural, tendo pela frente uma disputa totalmente europeia, o que é algo raro num circuito que junta os melhores surfistas de todos os continentes. Os franceses Jorgann Couzinet e Charly Quivront e o espanhol Vicente Romero serão os adversários de Kikas.O período de espera da prova francesa vai deste sábado até domingo, dia 24. Em jogo estão importantes pontos para a qualificação, que será decidida na etapa final em Haleiwa, no Havai, entre o final de novembro e início de dezembro. Em jogo estão as seis últimas vagas femininas e as 12 últimas masculinas para o CT de 2022.