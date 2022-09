Saldo positivo para a armada lusa após o segundo dia do Pro Júnior de La Torche

Depois da tempestade, vem a bonança. Já dizia o ditado e a jovem armada lusa comprovou-o, esta quinta-feira, no segundo dia de ação do Pro Júnior de La Torche. Após uma estreia quase desastrosa, com várias eliminações e um balanço altamente negativo no dia inaugural da prova gaulesa, desta vez a jornada correu bem melhor aos juniores portugueses. Em mais um dia dedicado somente a uma ronda masculina, neste caso a 2.ª ronda, o saldo foi muito positivo e acabou por compensar a véspera.Com a competição prestes a chegar à fase em que os tops seeds entram em cena, houve seis portugueses a conseguirem avançar até lá, com apenas duas baixas pelo caminho. O destaque vai para os triunfos de Gabriel Ribeiro logo no heat inaugural do dia, com 11,34 pontos. Salvador Costa, com 8,40 pontos no heat 4, foi o outro vencedor do dia.Francisco Queimado, João Roque Pinho, Martim Nunes e Afonso Pinto também conseguiram seguir em frente, todos no segundo posto dos respetivos heats. Pelo caminho ficam apenas dois representantes lusos. Martim Fortes e Francisco Mittermayer foram os surfistas que se despediram das ondas gaulesas e em heats em que se cruzaram com compatriotas.Dessa forma, o sexteto que superou esta segunda jornada em La Torche vai juntar-se ao quarteto que teve entrada direta na ronda 3, a ronda em que entram em cena os top seeds. Gabriel Ribeiro, Salvador Costa, Francisco Queimado, João Roque Pinho, Martim Nunes e Afonso Pinto juntam-se, assim, a Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Guilherme Ribeiro e Francisco Ordonhas na próxima fase.Quem ainda não se estreou foi a prova feminina, onde Portugal vai estar representado por Camila Cardoso, Núria Maganinho e Maria Salgado, todas elas colocadas logo na ronda inaugural. A chamada para sexta-feira está marcada para as 8 horas locais - 7 horas em Portugal Continental.Ronda 3H1: Sam Piter (FRA) x Moises Requena (ESP) x Gabriel Ribeiro (PRT) x Kenjiro Lizarraga (ESP)H3: Noa Ledee (FRA) x Jacobo Trigo (ESP) x Tim Ehrhard (FRA) x Francisco Queimado (PRT)H4: Yago Dominguez (ESP) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x Salvador Costa (PRT) x Marco Teichner (ALE)H5: Mael Laborde (FRA) x Kytann Foret (FRA) x Fantin Habashi (SUI) x Martim Nunes (PRT)H6: Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x Noah Hecth Suarez (ESP) x João Roque Pinho (PRT)H10: Joaquim Chaves (PRT) x Pierre Lamothe (FRA) x Pelayo Suarez (ESP) x Jay Phipps (FRA)H12: Guilherme Ribeiro (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x Xan Masterson (FRA) x Timeo Durou (FRA)H15: Francisco Ordonhas (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x Inigo Madina (FRA) x Afonso Pinto (PRT)Ronda 1H1: Jaeckin Zoe (FRA) x Kenia Carril (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x Lilo Mazoyer (FRA)H6: Ibone Gomez (ESP) x Lucie Bonnier (FRA) x Núria Maganinho (PRT) x Saioa Ortega (ESP)H8: Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (PRT) x Canelle Lebreton (FRA) x Elena Berot (FRA)